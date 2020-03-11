Ekonomi uzmanları uyardı: ‘2009 krizi tekrar yaşanmasın diye...’

15 SAYFALIK ortak açıklamada, Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün hızla Avrupa’ya yayıldığı ve vaka sayısının yüzde 60’ının şu anda Çin sınırlarının dışında, bunun yarısının ise Avrupa’da olduğu belirtildi. ABD’de de çok az test yapıldığı için koronavirüs vakasının yüksek olacağına işaret eden uzmanlar, gelişmelerin ekonomideki etkisini nisan ayı başında çok daha net göstereceğini açıkladı: “Dünyadaki gayri safi üretimin yüzde 60’nı, sanayi ürünlerinin yüzde 65’ini, ihracatın yüzde 41’ini ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya karşılıyor. Borsada yaşanan büyük düşüş ve daha güvenli yatırımlara kaçış, bu şokun bir sonucu ve daha yeni sarsıntılara yol açabilir. Reel ekonomi içindeki düşüş dinamiğini güçlendirebilir. Küresel gayri safi üretime bağlı olan Alman ekonomisi, başka ülkelere kıyasla koronavirüsün ekonomik etkilerinden çok daha fazla etkilenir.”





ULAŞIMDA SORUN YAŞANIRSA...

“Virüs vakaları, okulların kapanması, karantina gibi nedenlerle iş yerlerinde iş gücü kaybı yaşanabilir, bu da üretimin düşmesine yol açabilir. Yan sanayideki üretim düşüklüğü ise büyük şirketleri dar boğaza sokabilir. En büyük sorunlardan biri de altyapı ve lojistik zincirindeki aksamalarda olacak. Eğer uzun süre uçak bağlantıları zayıflamaya devam eder veya iptaller gelirse, eğer tren seferleri personel sıkıntısı ve boşaltmalar nedeniyle olumsuz etkilenirse, ulaşım ağında meydana gelen bu engeller sonucu ürün zincirinin korunmasında önemli sorunlar yaşanır.”

ACİL ÖNLEM ALINMALI

2009’daki gibi bir mali krizin yaşanmaması için siyasetin acil önlemler alması gerektiğini vurgulayan ekonomi uzmanları, bunların başında büyük ölçüde iflasları önlemek için gerekirse devletin şirketlere sermaye katılımında bulunmasını önerdi. Bunun aynı zamanda bankaların kurtarılmasını da sağlayacağını belirten uzmanlar, ayrıca Almanya’nın sıfır borç politikasından taviz vermesi, zor durumdaki şirketlere kredi desteği sağlaması gerekeceğini belirttiler ve alınacak önlemlerle ekonomide yayılan şok dalgasının önüne geçilmesini istediler. Ortak açıklamayı İFO Başkanı Prof. Clemens Fuest ve Kiel’deki Dünya Ekonomi Enstitüsü Başkanı Prof. Peter Bofinger hazırladı. Basın toplantısına ise Prof. Bofinger ve Fuest’in yanında Prof. Sebastian Dullien, Prof. Gabriel Felbermayr, Prof. Michael Hüther ve Prof. Jens Südekum katıldı.