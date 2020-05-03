Ekonomi çevreleri Merkel’i hedef aldı

İŞVEREN kuruluş yöneticileri 6 Mayıs Çarşamba günü 16 eyaletin başbakanıyla önlemlerin gevşetilmesi konusunda telekonferans yoluyla görüşecek olan Başbakan Angela Merkel’e toplantı öncesi baskı kurmak için peş peşe açıklamalarda bulundular. Alman Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf, “Sanayicilerimiz ekonomik ve sosyal alanda nasıl bir adım atılacağını bilmek istiyor. Gelişmeleri bilmek zorundalar da. 6 Mayıs’ta Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla yapacağı görüşmede nelerin çıkacağını bilmeliyiz. Her geçen hafta Alman ekonomisi milyarlarca Euro kayıp yaşıyor. Krizden çıkış planının açıklanmasını bekliyoruz” dedi. Alman Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig ise hükümetin seyahat yasağını uzatması sonucu sektörün büyük zarar gördüğüne işaret etti. Fiebig, “Kayıp 10 milyar 800 milyon Euro. Turizm sektörünü adım adım yeniden rayına oturtmak için güvenilir bir perspektife ihtiyaç var” dedi.



SATIŞLAR YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Başbakan Merkel’e açık mektup gönderen Orta Ölçekli İşletmeler Birliği, geç olmadan önlemlerin gevşetilmesini istedi. Mektupta, “Siyasetin şimdiye kadar krizden çıkış planını açıklamaması sorumsuzluktur” denildi. Otel ve Restoranlar Birliği Başkanı Ingrid Hartges de Merkel’in eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantıyla ilgili, “6 Mayıs toplantısında bizim sektörümüzle ilgili bir yol planı çıkmalı. Başbakan Merkel ile eyalet başbakanları otelleri ve restoranları uzun süre zor durumda bırakmamalı” dedi. Alman Otomobil Sanayi Başkanı Hildegard Müller ise sektördeki kayıpla ilgili, “Avrupa’da satışlar yüzde 50 düştü. Nisan ayında rekor düşüşler oldu. Bu durgunluk otomobil sektörünü ağır yaralar. Krizden çıkış için efektif bir yol bulunmalı ve üreticiler desteklenmeli” çağrısında bulundu.



PETER ALTMAİER CEVAP VERDİ

Tüm bu eleştirilere cevap veren Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, “Ekonomiye etkin perspektif sunabilmek için çalışıyoruz. Virüs bulaşanların sayısının düşmesi lokantalar için alınan önlemlerin gevşetilmesinin önünü açacaktır” dedi. Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının çarşamba günü yapacakları görüşmelerde kapsamlı kararların alınması bekleniliyor. Toplantıda, otel ve lokantaların açılıp açılmayacağı, okullardaki eğitimin nasıl gerçekleşeceği, futbol karşılaşmaları başta olmak üzere sportif müsabakaların yapılıp yapılmayacağına yönelik soruların cevap bulması bekleniliyor.