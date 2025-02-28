‘Ekonomi Bilgesi’nden acil çağrı! ‘Hiç zaman kalmadı!’

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Malmendier, Spiegel dergisine verdiği röportajda, “Sorunlar çok büyük. Harekete geçmek için neredeyse hiç zamanımız kalmadı” ifadelerini kullandı. Mevcut siyasi durumun kendisini endişelendirdiğini belirten Malmendier, özellikle ABD’nin olası gümrük vergileri nedeniyle ekonomide ortaya çıkan belirsizliğin büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Malmendier, Friedrich Merz’in başbakan olması durumunda kurulacak bir hükümetin bu görevleri üstlenebileceği konusunda “temkinli bir iyimserlik” taşıdığını belirtti. Ancak, hızın belirleyici faktör olacağını vurguladı. Malmendier, “AB’nin aylarca tartışmaması gerekiyor. Acil durumlarda Almanya ve Fransa gibi ülkeler öne çıkmalı” dedi.



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Ekonomist, bu sorunlarla başa çıkmak için “her şeyin aynı anda gerçekleşmesi gerektiğini” belirterek, Almanya ve Avrupa’nın başka seçeneği olmadığını ifade etti. Malmendier, “Artık ödevlerimizi yapmamız gerekiyor” diyerek, ekonomik durgunluğun ötesinde bir çöküş riskine dikkat çekti. Malmendier, AB’nin “ekonomik birliğini tamamlaması” ve uyumlu bir iç pazar oluşturması gerektiğini belirtti. Bu pazarın, standart normlara ve “gerçek bir Avrupa sermaye piyasasına” sahip olması gerektiğini vurguladı. Almanya için ise uzun vadeli yatırımların önemine değinen Malmendier, altyapı fonları ve eğitim için asgari harcamalar yapılması gerektiğini söyledi.

‘ASKERİ YATIRIMLAR FIRSAT OLABİLİR’

Ayrıca, savunma harcamalarının da önemli ölçüde artırılması gerektiğini belirten Malmendier, CDU lideri Friedrich Merz’in açıkladığı 200 milyar Euro’luk özel fonun sadece bir başlangıç olduğunu ifade etti. Malmendier, AB ülkelerinin askeri alanda daha fazla iş birliği yapması gerektiğini de ifade ederek, “Neden Avrupa orduları kara araçlarını 160’tan fazla farklı platformda üretiyor? Bu her şeyi pahalı ve verimsiz hale getiriyor” dedi. Malmendier, Avrupa’daki askeri yatırımların Almanya için bir fırsat olabileceğini de sözlerine ekledi.