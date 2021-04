Ekonomi Bakanlığı konferansını Ali Aslan yönetti

KONFERANSIN ilk oturumunda Ali Aslan’ın konukları Ekonomi Bakan Peter Altmaier, Yeşiller Partisi milletvekili Katharina Dröge, Alman Sanayiciler Birliği Bakanı Siegfried Russwurm, Claas Grubu Denetleme Kurulu Başkanı Cathrina Claas-Muhlhäuser, Dr. Günther Kegel oldu. ‘Germany works - Global hareket et, ileriyi düşün’ sloganıyla gerçekleştirilen konferansa 70 farklı ülkeden uzmanlar ve ekonomistler katılıyor. Toplantı cumaya kadar devam edecek. Bu yıl ağırlıklı olarak enerji dönüşümü ve dijitalleşme konuları ele alınıyor.

Salgın döneminde dış ticaretteki gelişmeleri değerlendiren Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya’nın sanayi imajının uluslararası alanda çok iyi olduğunu ifade ederken, “Ancak salgın döneminde tüm kartlar her hafta hatta her gün yeniden karılıyor” dedi. Almanya’nın salgınla birlikte ihracatı teşvik etmek için şirketlere bir takım garantiler verdiğini belirten Altmaier, Hermes sigortasında bir takım kolaylıklar sağladıklarını söyledi. Salgında seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasıyla tedarik zincirinin sağlanmasının öneminin arttığını belirten Altmaier, bunun kadar üretimin de önemli olduğunu vurguladı. Bakan Altmaier, Almanya’nın salgın döneminde dijital organizasyonlara önem verdiğini ancak bu alanda daha yapılması gereken ödevleri olduğunu da vurguladı.