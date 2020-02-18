‘Ekoloji ve ekonominin rakip olmadığını göstermeliyiz’

FABRİKA kuracağı Grünheide kentindeki alanda ağaç kesme çalışmaları mahkemece durdurulan Tesla ile ilgili sürdürülen tartışmalara Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de katıldı. Bakan Altmaier “Tesla’nın Brandrenburg’da elektrikli otomobil üretmek için kuracağı tesisler iklim koruması için önemli anlam taşıyor. Ayrıca uzun zamandan beri yeni eyaletlere yapılan en önemli yatırım olacaktır. Almanya, ABD’li şirketin elektrikli otomobil üretecek projesiyle ekoloji ve ekonominin birbirine rakip olmadığını göstermesi gerekir. Biz başka ülkelerde olduğu gibi projeleri hızlı hayata geçirebilecek bir ülke olduğumuzu göstermeliyiz” dedi.