Ekin Deligöz Federal Aile Bakanlığı Müşteşarı oldu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi?#Altın Fiyatları
Prof. Dr. Şen canlı yayında gün verdi ve uyardı Lodos geri dönüyorProf. Dr. Şen canlı yayında 'gün' verdi ve uyardı! Lodos geri dönüyor#Hava Durumu
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Yeni Bakan Nebatiden ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamYeni Bakan Nebati'den ilk sözler: Önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdam#Nureddin Nebati
Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız Pfizerdan yanıt geldiHer yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan yanıt geldi#Kovid Aşısı
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Omicron ele geçiriyor... Bir günde ikiye katlandıOmicron ele geçiriyor... Bir günde ikiye katlandı! #Omicron
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tanıkların ifadeleri şoke etti Sigarayı yüzünde söndürürümTanıkların ifadeleri şoke etti! 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' #Özcan Deniz
Omicron partisi... Rekor vaka Herkese test yapılıyorOmicron partisi... Rekor vaka! Herkese test yapılıyor#Koronavirüs
VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni gelişme İğrenç detaylar ortaya çıktı'VİP 1' fuhuş operasyonunda yeni gelişme! İğrenç detaylar ortaya çıktı#BURSA
Ünlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyorÜnlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyor#Michael J Fox
Bir şey yiyemiyorum, damar yoluyla besleniyorum'Bir şey yiyemiyorum, damar yoluyla besleniyorum!#Seren Serengil
Karar verildi Plastik poşete zam gelecek miKarar verildi! Plastik poşete zam gelecek mi?#Bakan Kurum
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
HABERLERAvrupa Haberleri

Ekin Deligöz Federal Aile Bakanlığı Müşteşarı oldu!

#Almanya#Ekin Deligöz Federal Aile Bakanlığı Müşteşarı Oldu#AVRUPADAN HABERLER
Ekin Deligöz Federal Aile Bakanlığı Müşteşarı oldu

Almanya’da uzun yıllardır Yeşiller Partisi’nden federal Meclis milletvekili olan Ekin Deligöz, yeni kurulacak hükümette Federal Aile Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapacak.

Haberin Devamı

EKİN Deligöz, Instagram hesabından, “Federal Aile, Kadın ve Gençlik Bakanlığı’ndan müsteşar olarak görev almam için gelen teklifi kabul ettim. Bunu yaptığım çalışmalarıma olan güvenin bir karşılığı olarak şükran ve memnuniyetle karşılıyorum. Makama olan büyük bir saygıyla görevimi yerine getireceğim, çocuk hakları ve Almanya’da aile politikalarının şekillenmesi için çalışacağım“ paylaşımını yaptı. Ekin Deligöz, 1998 yılından bu yana federal Meclis’te milletvekili olarak görev alıyor. Tokat doğumlu olan Deligöz, 1998-2009 yılları arasında Federal Meclis Çocuk Komisyonu üyesi oldu. Deligöz 2005-2009 yılları arasında ise Federal Meclis Aile, Yaşlılar ve Kadın Komisyonu üyesi olarak görev aldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Ekin Deligöz Federal Aile Bakanlığı Müşteşarı Oldu#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs