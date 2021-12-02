Ekin Deligöz Federal Aile Bakanlığı Müşteşarı oldu!

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EKİN Deligöz, Instagram hesabından, “Federal Aile, Kadın ve Gençlik Bakanlığı’ndan müsteşar olarak görev almam için gelen teklifi kabul ettim. Bunu yaptığım çalışmalarıma olan güvenin bir karşılığı olarak şükran ve memnuniyetle karşılıyorum. Makama olan büyük bir saygıyla görevimi yerine getireceğim, çocuk hakları ve Almanya’da aile politikalarının şekillenmesi için çalışacağım“ paylaşımını yaptı. Ekin Deligöz, 1998 yılından bu yana federal Meclis’te milletvekili olarak görev alıyor. Tokat doğumlu olan Deligöz, 1998-2009 yılları arasında Federal Meclis Çocuk Komisyonu üyesi oldu. Deligöz 2005-2009 yılları arasında ise Federal Meclis Aile, Yaşlılar ve Kadın Komisyonu üyesi olarak görev aldı.