Ekin Deligöz, 2025’te aday olmayacak

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27 yıllık parlamento kariyerine son verecek olan Deligöz, bu kararını partisinin üyelerine gönderdiği bir mektupla iletti. Konu hakkında ilk haberi Südwest Presse gazetesi duyurdu. Ekin Deligöz, Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği röportajda aldığı kararı değerlendirirken, “Tamamen kişisel nedenlere dayanıyor” dedi. Deligöz, birkaç ay önce nadir görülen bir otoimmün hastalık teşhisi konulduğunu ancak bunun kararında belirleyici bir rol oynamadığını vurguladı.

MİLLETVKİLLİĞİ SONRASI NE YAPACAK?

Ekin Deligöz, aktif siyaset sonrası neler yapacagını da şöyle açıkladı: “Diploma sahibi bir idare bilimci olarak, bir zamanlar öğrendiğim meslek olan kamu yönetimi modernizasyonu, yönetim ve bürokrasiyi azaltma alanında yeniden çalışmak istiyorum. Bir dört yıl daha Federal Meclis’te kalsaydım, bu fırsatı kaçırmış olurdum.” Deligöz, gelecekte ne tür yeni projelerle karşılaşacağını merakla beklediğini ve bunun için bazen bırakabilmek gerektiğini belirtti.

Tokat doğumlu olan Ekin Deligöz, 1979 yılında annesiyle birlikte Ulm’un güneyindeki Schwaben bölgesine göç etti. Konstanz ve Viyana’da aldığı eğitim sonrası bir Schwabenli ile evlenen Deligöz, 1997 yılında Alman vatandaşlığına geçti. 1998 yılında Yeşiller Partisi’nden milletvekili seçilen Deligöz, uzun yıllar aile ve bütçe komisyonlarında görev yaptı. Aralık 2021’den bu yana Federal Aile Bakanlığı’nda ‘parlamenter müsteşar’ olarak görev yapıyor.