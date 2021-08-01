Ekimden itibaren test ücretleri cepten!

DAHA önce Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz (SPD), Schleswig-Holstein ile Bavyera Eyalet Başbakanları Daniel Günther (CDU) ve Markus Söder tarafından duyurulan yeni uygulamaya göre şimdiye kadar ücretsiz yapılan korona testleri aşısı olmayanlar için ücretli hale gelecek. Yeni uygulamaya göre aşı zorunluğu bulunmayan gençler dışında, aşı yaptırmamış herkes PCR ve hızlı test ücretleri kendileri üstlenecek. Schleswig-Holstein Başbakanı Daniel Günther uygulamaya derhal geçilmesi talebinde bulunurken, federal hükümetin tatil sezonunun sona ermesini beklediği belirtiliyor. Söz konusu test ücretlerinin PCR için 50-60 euro bandında, hızlı testin ise 10 euro dolayında olacağı bekleniyor. AŞI KARŞITLARI TAHMİNLERDEN FAZLA

Diğer yandan Almanya’da yapılan son kamuoyu araştırmasına göre şimdiye kadar korona aşısı olmamış kişilerin yarıdan fazlasının, temel prensip olarak aşıya karşı oldukları ortaya çıktı. Düşünce Araştırma Kurumu Insa tarafından yapılan anket sonucuna göre aşı olmamış kişilerin sadece yüzde 27’sinin aşı olmayı planladıkları, yüzde 19 dolayında vatandaşın ise aşı olmada henüz kararsız oldukları belirlendi. Ankete katılan ve aşı olmayı istemeyen kişilerin yüzde 67’sinin neden olarak uygulamadaki korona aşılarına güven duymadıkları yönünde görüş belirttikleri bildirildi. Almanya’daki vatandaşların çoğunluğunun ise bilinçli olarak aşı olmayı reddeden kişilere karşı yaptırım uygulamasından yana olduğu kaydedildi.

AŞIYA ÇAĞRI

Öte yandan Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann (Yeşiller), tatil öncesi yaptığı açıklamada vatandaşları aşı olma yönünde duyarlı olma çağrısını yineledi. Aşı olmayanlar için sonbahar aylarında gelebilecek yeni dalga tehlikesine karşı uyarıda bulunan Kretschmann, “Koronavirüsle mücadelede en etkili çözüm aşı olmaktır. Aşılarınızı herhangi bir zaman değil, şimdi yaptırın” dedi. Aşı olmayanlar için yaşam şartlarının daha da kısıtlı hale geleceğini söyleyen eyalet başbakanı, kısıtlamaların yanı sıra ücretsiz testlerden de yararlanmanın mümkün olmayacağının altını çizdi.