Ekimde yürürlüğe girecek düzenlemeler

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BAföG artışı ve yeni öğrencilere yardım: 1 Ekim 2024 itibarıyla BAföG’de yapılan değişikliklerle birlikte temel ihtiyaç ödeneği yüzde 5 oranında artırılarak 475 Euro’ya çıkarılıyor. Evde yaşamayan öğrenciler için kira yardımı da 380 Euro’ya yükseltildi. Ayrıca, gelir düzeyi düşük ailelerden gelen ve 25 yaşından küçük olan öğrencilere, eğitimlerine başlarken 1000 Euro tutarında bir defaya mahsus eğitim yardımı yapılacak.

Kış lastikleri için yeni kurallar: 1 Ekim’den itibaren ‘M+S’ işaretli kış lastiklerinin trafikte kullanımı yasaklanıyor. 2018’den beri üretimi durdurulan bu lastikler, artık tamamen kullanımdan kalkacak. Yeni düzenlemeye göre kış lastiklerinin üzerinde bir dağ sembolü içinde kar tanesi bulunması gerekiyor. Bu kurala uymayan sürücüler, 60 ila 120 Euro arası para cezası ve Flensburg’da bir ceza puanı alacaklar.

Isıtma sistemlerinde zorunlu kontrol: Ekim ayında yürürlüğe girecek bir diğer düzenleme, 6 veya daha fazla daireye sahip binalarda ısıtma sistemlerinin kontrol edilmesini zorunlu kılıyor. Isıtmada yapılacak kontroller, enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor. Mevcut ısıtma sistemleri kullanılmaya devam edebilecek ancak 2044’ten sonra fosil yakıtlı ısıtma sistemlerinin kullanımı tamamen sona erecek.

Balkon güneş panelleri için kiracıya hak: Artık kiracılar, balkonlarına güneş enerjisi panelleri (balkon tipi güneş paneli) kurmak için ev sahibinden izin almak zorunda değil. Yeni yasayla bu sistemlerin kurulması kiracılar için ‘ayrıcalıklı bir girişim’ olarak kabul ediliyor. Ev sahipleri, sadece geçerli bir neden göstererek bu talebi reddedebilecek.

Kış saati uygulaması başlıyor Ekim ayında bir diğer önemli gelişme ise kış saati uygulamasına geçilmesi. 27 Ekim 2024’te saatler, 03.00’te bir saat geri alınacak ve 02.00’ye ayarlanacak. Bu değişiklikle birlikte sabahlar daha aydınlık olacak ancak akşamlar daha erken kararmaya başlayacak. Avrupa Birliği’nin (AB) saat değişikliğini kaldırma planları olsa da henüz bir anlaşmaya varılamadı.