Ekim ayında neler değişiyor?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Molaya, Musa Orhana hakaretten cezaTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza#Ezgi Mola
Uzmanlar tek tek açıkladı Altında kritik tarih...Uzmanlar tek tek açıkladı! Altında kritik tarih...#Altın Fiyatları
Sheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne varSheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne var?#Sheriff Tiraspol
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Meclis yeni yasama yılına başladı Dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştirMeclis yeni yasama yılına başladı! 'Dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştir'#TBMM
Tepki çeken olayda yeni gelişme O kaymakam, öğretmenden özür dilediTepki çeken olayda yeni gelişme! O kaymakam, öğretmenden özür diledi#Artvin
Akın akın geldiler... Yüz güldürmeye devam ediyor 7 milyonu geçtiAkın akın geldiler... Yüz güldürmeye devam ediyor! 7 milyonu geçti#Antalya
Belediye başkanlığı görevinden alınmıştı Salmana bir dava dahaBelediye başkanlığı görevinden alınmıştı! Salman'a bir dava daha#Yalova
Bir yıl sonra bile görülüyor... Ağır geçiren de hafif geçiren de risk altındaBir yıl sonra bile görülüyor... Ağır geçiren de hafif geçiren de risk altında#Uzun Covid
Bu haykırışa yürek dayanmaz Oğlumun cansız bedenini sosyal medyada gördümBu haykırışa yürek dayanmaz! 'Oğlumun cansız bedenini sosyal medyada gördüm' #Ekvador
Dünyanın en pahalı okulunda skandal iddialarDünyanın en pahalı okulunda skandal iddialar#Le Rosey
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi#George Mihailoviç Romanov
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
HABERLERAvrupa Haberleri

Ekim ayında neler değişiyor?

#Almanya#Gelir Vergisi Beyannamesi#Avrupadan Haberler
Ekim ayında neler değişiyor

Almanya’da ekim ayından itibaren birtakım yenilikler hayata geçti. Özellikle koronavirüs aşısı olmayanlar için hayat daha da zorlaşacak. Çünkü şu ana kadar ücretsiz olan testler 11 Ekim’den itibaren ücretli olacak. Gelir vergisi beyannamesi için ise süre 31 Ekim’de sona eriyor. İşte ekim ayındaki yenilikler:

Haberin Devamı

TESTLER ÜCRETLİ: Almanya’da 11 Ekim’den itibaren sağlık nedenleriyle aşılanamayan kişiler ve 12 yaşın altındaki çocuklar haricindekiler için hızlı koronavirüs testleri, ücretli olacak. Ancak 31 Aralık’a kadar haftalık ücretsiz test için istisnalar uygulanacak. Buna göre 12-17 yaş arasındaki çocuklar, gençler ve hamile kadınlar için bu tarihe kadar haftada bir kez ücretsiz test devam edecek.

Ekim ayında neler değişiyor

VERGİ BEYANNAMESİNİ UNUTMAYIN: Vergi mükellefleri için 2020 yılına ait vergi beyannamesinin 31 Ekim 2021 tarihine kadar sunulması gerekiyor. Ancak muhasebeci veya vergi müşaviri yardımıyla beyannamede bulunacak mükelleflerin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar süreleri bulunuyor.
HASTALIK RAPORU DİJİTAL OLUYOR: Almanya’da bundan böyle doktorlar iş göremez (hastalık) raporlarını elektronik ortamda bildirecek. Hastalık izinlerini doğrudan ve dijital olarak sağlık sigortalarına bildirmekle yükümlü olan doktorların teknik altyapıyı en geç yıl sonuna kadar tamamlaması gerekiyor.
BENZİN İSTASYONLARI FİYAT KIYASLAMASI YAPACAK: 1 Ekim’den itibaren, altıdan fazla çok ürünlü pompaya sahip benzin istasyonları, mevcut enerji kaynaklarının fiyatlarını karşılaştırmalı olarak göstermek zorunda kalacak. Dolum istasyonlarının, tüketicilerin, benzin, mazot, elektrik, doğal gaz veya hidrojen kullanırken 100 kilometrede hangi maliyetlerin oluştuğunu görmelerini sağlaması gerekiyor.
STALKER’LARA DAHA AĞIR CEZA: Almanya’da dijital ortamda Stalker’lık ekim ayından itibaren yasal olarak suç olarak kabul edilecek. Bu, üçüncü taraf hesaplarına, verilerine ve görüntülerine yetkisiz erişimin yanı sıra sosyal medyada diğer kişiler adına onlara zarar vermek amacıyla yetkisiz hesaplar oluşturulmasını kapsıyor. Murat TOSUN, Berlin / Fotoğraflar: AP, Arşiv

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Gelir Vergisi Beyannamesi#Avrupadan Haberler