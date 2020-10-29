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BERLİN
Haber Giriş: 29.10.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

Ekim ayında işsiz sayısı düştü

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Ekim ayında işsiz sayısı düştü
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Almanya’da işsiz sayısı, ekim ayında artan korona vakalarına rağmen bir önceki aya göre yüzde 0.2 oranında düştü.

FEDERAL İş Ajansı’nın verdiği bilgiye göre, ekim ayında 2 milyon 760 bin olarak açıklanan işsiz sayısı eylül ayına göre yüzde 0.2 oranında yani 87 bin azaldı. Bir önceki yıla göre ise işsiz sayısı 556 bin arttı. Almanya’da işsizlik oranı yüzde 6 olarak açıklandı. Federal İş Ajansın Başkanı Detlef Scheele “İşsizlik ve eksik istihdam ekim ayında keskin bir şekilde düştü. Daha önce olduğu gibi iş piyasasında korona salgınının ilk dalgasının etkileri hissediliyor” dedi.

1-25 EKİM ARASI 96 BİN KISA SÜRELİ
Federal İş Ajansı’nın açıklamasına göre, ağustos ayında 2 milyon 580 bin kişi kısa süreli çalışma uygulamasına dahil edildi. İlk korona dalgasının zirve yaptığı nisan ayında kısa süreli çalışma uygulamasına dahil edilenlerin sayısı 6 milyonun biraz altındaydı. 1-25 Ekim tarihleri arasında 96 bin kişi kısa süreli çalışma uygulamasına dahil edildi.

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