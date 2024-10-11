EHZ’ye Endonezya’dan onay geldi

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ENDONEZYA, ülkeye ithal edilecek ürünler konusunda, sadece kendilerinin helal belgelendirme kuruluşları tarafından sertifikalandırılanlara izin veriyor. Dolayısıyla Avrupalı ya da dünyanın herhangi bir ülkesinden bir şirket Endonezya’ya bir ürün satmak istiyorsa, ‘Endonezya Helal Ürün Güvencesi Yürütme Kurulu’ndan (BPJPH) alınmış bir sertifikası yoksa, bu satışı gerçekleştiremiyor. Şirketler, BPJPH tarafından akredite olabilmek için uzun süren sıra ve denetim sürecini göze almak zorunda kalıyor. Avrupa Birliği (AB) içerisinde 20 yılı aşkın süredir helal sertifikalandırma hizmeti veren ve İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) bünyesinde faaliyet gösteren ‘Avrupa Helal Sertifika Enstitüsü’ (EHZ) uzun süredir bu onayı bekliyordu. Nihayet EHZ’den haber geldi ve EHZ de yeni akredite edilen ‘helal belgelendirme’ kuruluşları arasında yerini aldı. 10 Ekim 2024 de yapılan imza töreninde EHZ akreditasyon sözleşmesini imzalayarak BPJPH tarafından H20 Helal Fuarı’na resmi olarak akredite oldu.

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SON DENETİM İKİ HAFTA ÖNCE OLDU

BPJPH yetkilileri, EHZ’yi iki hafta önce Köln’deki genel merkezinde üç gün süren incelemeye almıştı. Helal standartlarının yanı sıra, ürün, süreç ve hizmetlerin uygunluğunu ISO 17065 standartları temelinde gerçekleştirilen süreç, 3 yılı aşkın bir zamanda tamamlandı. Bu yıl Tayland’ın resmi şirketi CICOT’un tetkik ve teftişlerini başarıyla tamamlayarak o ülkeye de akredite olan EHZ’nin Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten ‘Helal Akreditasyon Kurumu’ (HAK) tarafından incelemesi ise devam ediyor.