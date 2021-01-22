Ehliyetsiz sürücü azrailleri oldu

SCHLESWIG Holstein Emniyet Müdürlüğü, feci kazada ölen iki kişinin polis memuru olduklarını ve birlikte yaşadıklarını duyurdu. Kaza, eyalet İçişleri Bakanlığı’nda ve polis teşkilatında büyük üzüntüye yol açtı. Kazayla ilgili edinilen bilgiye göre direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle yoldan çıktı. O sırada yol kenarında yürüyen yayaların arasına daldı. Üç yayayı altına alan otomobil, ancak bir ağaca çarparak durabildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, otomobilin altında kalarak can veren iki kişinin meslektaşları olduğunu öğrenince şoke oldular. Kazada yaralanan 27 yaşındaki kadının da polis çiftin yakın arkadaşı olduğu ve o sırada birlikte yürüdükleri bildirildi. Durumu ağır olan kadın, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

‘BİR SANİYEDE HAYATTAN KOPARILDILAR’

24 yaşındaki ehliyetsiz sürücü de hastanede tedavi altına alındı. Kazanın nedeniyle ilgili araştırma sürüyor. Polis yetkilileri, ıslak yolda aşırı hız nedeniyle otomobilin kontrolden çıktığını tahmin ediyor. Sürücünün alkollü olup olmadığı veya uyuşturucu alıp almadığı ise araştırılıyor. İki polisin ölümüyle sonuçlanan kazadan dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirten Eyalet İçişleri Bakanı Sabine Sütterlin Waack, “Önlerinde uzun bir ömürleri olan iki kişi hayattan koparıldı. Bir saniye içinde hayattan koptular. Yoğun bakımda olan yaralının bir an önce hayata tutunmasını ümit ediyorum” dedi. İki polisin hayatını kaybettiği yere sevenleri ve meslektaşları çiçekler bıraktı.