Ehliyetsiz sürücü az daha öldürüyordu

POLİSİN takibinden kurtulmak isteyen sürücü, Potsdamer Caddesi’nden aniden Kurfürsten Caddesi’ne döndü. Tam o sırada yayalara yeşil ışık yandığı için bebek arabasıyla karşıdan karşıya geçen kadın ile otomobil burun buruna geldi. Ani reflekse bir adım geri çekilen genç anne, bebeğiyle birlikte son anda kurtuldu. Kovalamaca ise Audi marka otomobilin trafik ışıklarının direğine çarpmasıyla son buldu. 25-30 yaşlarındaki genç anne, olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Bebeğiyle birlikte bir süre kaza yerinde ne yapacağını bilemeden öylece kaldı. KIZ ARKADAŞI HAMİLE ÇIKTI

Sivil polisler direğe çarparak duran otomobildeki ehliyetsiz sürücüyü yakaladı. Bileklerine kelepçe taktı ve çevrede olası bir müdahaleye karşın kaza yerinden biraz uzaklaştırıp gelen ekiplere teslim etti. Ehliyetsiz sürücünün 16 yaşında olduğunu açıklayan polis, sürücünün kovalamaca sırasında birçok kez kırmızı ışık kuralı ihlal yaptığını, şerit değiştirerek diğer sürücüleri tehlikeye soktuğunu belirtti. Ehliyetsiz sürücünün otomobilinde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen 17 yaşındaki genç kız ise sancıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.