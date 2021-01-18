Ehliyetsiz sürücü az daha öldürüyordu
Almanya’nın başkenti Berlin’in Schöneberg semtinde polisten kaçan ehliyetsiz sürücü az daha can alıyordu. Polisin “Dur” ihtarına uymayan sürücü, gaza basıp kaçtı. Polis ile sürücü arasında kovalamaca başladı. Telsizden geçilen anons üzerine bölgede bulunan çok sayıda sivil polis ekipleri de sürücünün peşine düştü.
POLİSİN takibinden kurtulmak isteyen sürücü, Potsdamer Caddesi’nden aniden Kurfürsten Caddesi’ne döndü. Tam o sırada yayalara yeşil ışık yandığı için bebek arabasıyla karşıdan karşıya geçen kadın ile otomobil burun buruna geldi. Ani reflekse bir adım geri çekilen genç anne, bebeğiyle birlikte son anda kurtuldu. Kovalamaca ise Audi marka otomobilin trafik ışıklarının direğine çarpmasıyla son buldu. 25-30 yaşlarındaki genç anne, olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Bebeğiyle birlikte bir süre kaza yerinde ne yapacağını bilemeden öylece kaldı.KIZ ARKADAŞI HAMİLE ÇIKTI
Sivil polisler direğe çarparak duran otomobildeki ehliyetsiz sürücüyü yakaladı. Bileklerine kelepçe taktı ve çevrede olası bir müdahaleye karşın kaza yerinden biraz uzaklaştırıp gelen ekiplere teslim etti. Ehliyetsiz sürücünün 16 yaşında olduğunu açıklayan polis, sürücünün kovalamaca sırasında birçok kez kırmızı ışık kuralı ihlal yaptığını, şerit değiştirerek diğer sürücüleri tehlikeye soktuğunu belirtti. Ehliyetsiz sürücünün otomobilinde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen 17 yaşındaki genç kız ise sancıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.
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