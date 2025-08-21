Ehliyet sınavında hile arttı

Haberin Devamı

Gizli kamera, kulaklık kullanma ve hatta sınava "dublör" gönderme gibi yöntemlerle yapılan hilelerin son yıllarda giderek büyüyen bir sorun haline geldiği açıklandı.

TÜV Birliği tarafından yapılan açıklamada, 2025'in ilk altı ayında 2 bin 193 hile girişiminin tespit edildiği belirtildi. 2024'ün tamamında ise 4 bin 200'ün üzerinde yasaklı yöntem başvurusu kayıtlara geçti. Bu rakam, 2023'e göre yüzde 12, 2020 yılına göre ise neredeyse yüzde 50'lik bir artışa işaret ediyor.

İstatistiklere göre, sadece Berlin'de bile her gün en az bir hile girişimi tespit ediliyor. TÜV, bunun buzdağının görünen yüzü olduğunu, gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Konuya ilişkin bir uyarıda bulunan TÜV Birliği, "Sınav başarısını hileyle elde eden ve trafikteki kurallara dair gerekli bilgiye sahip olmayan sürücü adayları, diğerlerinin güvenliği için ciddi bir risk oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Birlik, bu tehlikelere rağmen ehliyet sınavındaki sahtekarlığın ne bir suç ne de bir kabahat olarak cezalandırıldığına dikkat çekti.

Özellikle mini kamera sistemleri veya kulağa yerleştirilen küçük cihazlarla yapılan "teknoloji dolandırıcılığı" ve sahte kimlik belgeleriyle yapılan "kimlik dolandırıcılığı"nın arkasında profesyonelce hareket eden organize yapıların olduğu tahmin ediliyor. Birlik, "Üçüncü kişilerle iş birliği, kimlik belgesi kötüye kullanımı veya belgede sahtecilik ve gelişmiş teknik yardımcıların kullanımı, yüksek düzeyde bir suç enerjisinin göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili Kassel Eyalet Mahkemesi'nde büyük bir ehliyet dolandırıcılığı davası görülüyor. Dava kapsamında, bir çetenin iki şüphelisi yargılanıyor.

İddiaya göre, Kassel Belediyesi Sürücü Belgesi Dairesi'nde eski bir çalışan, hiç sınava girmemiş en az 112 kişiye ehliyet sattı. Şu an 26 yaşında olan şüpheli, 112 vakada özellikle ağır rüşvetçilik ve görevde yanlış belgeleme yapma şüphesiyle bu mahkeme önüne çıktı.

Çetenin bir diğer şüphelisi olan 35 yaşındaki kişi ise, 47 vakada özellikle ağır rüşvet ve 44 vakada yanlış belgeleme yapmaya azmettirme suçlarından Kassel Eyalet Mahkemesi'nde ayrı bir davada yargılanıyor. Şüphelinin, dağıtım organizasyonunun bir bölümünü aktif olarak yönettiği iddia ediliyor.