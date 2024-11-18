Eğitime katkı için buluştular

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TELEVİZYON programcısı Gülbahar Merdivan’ın sunduğu etkinliğe Essen Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Elif Sağlık, Eğitim Ataşesi Sabri Yolcu, Münster Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Ayşe Nazlı Söylet, Essen, Gelsenkirchen kentlerinden öğretmen ve veli derneklerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. TAYSD Başkanı Necmiye Öztürk ve Milazım Koçtürk, derneğin faaliyetlerini ve Türkiye’de burs verilen çok sayıda öğrenciyi davetlilere tanıtırken, öğrencilerin etkinlik için gönderdikleri teşekkür videoları da gösterildi. Ayrıca deprem bölgesine yapılan yardımlar ve desteklenen eğitim yuvaları anlatıldı.

TAYSD Başkanı Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Ben ve ekibim gönüllü anneler olarak çok değerli sponsorlarımızın desteğiyle eğitime destek olmaya gayret ediyoruz. Eğitim alanında ihtiyacı olanlara elimizi uzatıyoruz. Bize destek veren sponsor şirketlerimize, eğitim camiası ve üyelerimizle, hizmet alanımız daha da genişliyor. Türkiye’de yaşanan büyük deprem sonrası, Hatay Samandağ’da depremden zarar gören yaklaşık 80 öğrenciye destek olduk” dedi.

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AÇIK ARTIRMAYA İLGİ YOĞUN OLDU

Eğitimin, birlik ve beraberliğin öneminin anlatıldığı konuşmaların ardından etkinlik için özel hazırlanan Osmanlı Turası, Türk Bayrağı, ay yıldızlı Türkiye haritası, Atatürk motifli Türk Bayrağı derneğe gelir amaçlı açık artırmayla satışa sunuldu. Ay yıldızlı Türkiye haritasını iş insanı Mehmet İbiş, Yüksel Kafalı tarafından 13 bin 200 yıldızlı olarak hazırlanan ışıklı Atatürk resmi ve Türk bayrağı tablosunu iş insanı Güray Doğru oldukça yüksek rakam ödeyerek satın aldı ve Münster Başkonsolosluğu binası için hediye etti. Etkinliğin eğlence bölümünde Hakan Balcı yönetiminde Grup Metropol ve tanınmış kemençe sanatçısı Adem Can, müzikleriyle davetlileri coşturdu. Alper Çardak’ın sevilen şarkılarının ardından gecenin assolisti olarak Pınar Eliçe sahne aldı.