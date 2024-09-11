Eğitimde veli-öğretmen-toplum iş birliği önemli

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BU yıl Bavyera’da yaklaşık 1.72 milyon öğrenci okula başlarken, 134 bin birinci sınıf öğrencisi okul hayatına ilk adımlarını atmanın heyecanını yaşıyor. Bavyera Eğitim Bakanı Anna Stolz, öğrenci sayısının geçen yıla göre 31 bin arttığını ve bu artışla birlikte birçok yeni reformun devreye gireceğini açıkladı. Reformlar arasında ilkokullarda temel becerileri güçlendirme amacı taşıyan PISA Atağı ve siyasi eğitimi desteklemek amacıyla her gün 15 dakikalık Anayasa Dersi (Verfassungsviertelstunde) yer alıyor. Ayrıca, dijitalleşme kapsamında okullarda evrensel 1:1 mobil cihaz donanımı sağlanacak ve yapay zekâ uygulamaları entegre edilecek. Yeni eğitim yılında 3 bin 800 öğretmenin işe alınması da dikkati çeken yeniliklerden biri. Bu öğretmenlerden 1.600’ü yeni oluşturulan kadrolarda görev alacak.

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‘KÖPRÜ GÖREVİ KURUYORUZ’

Onal, dernek olarak Türk-Alman velileri için çocukların iki kültür arasında köprü kurmasının büyük bir önem taşıdığını vurguladı: “Hem Almanca hem de Türkçe dil becerilerini geliştirerek çocuklarımızın iki kültüre de katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Velilerimiz çocukların eğitimine aktif olarak katılmalı. Çocuklarımızın başarıya ulaşmasında veliler olarak rolümüz çok büyük.” Bakanı Stolz da velilerin, öğretmenlerin ve toplumun iş birliğinin güçlü bir eğitim sistemi oluşturmakta kilit rol oynadığını belirtti. Onal, bu iş birliğiyle yeni eğitim-öğretim yılında hem akademik başarıyı hem de sosyal uyumu güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Bavyera Uyum Sorumlusu Karl Straub’un göçmen ailelerin karşılaştıkları zorluklar kadar sahip oldukları fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğine dair sözlerine katıldığını ifade etti.