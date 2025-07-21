Almanya'da eğitim skandalı: 20 yıldır 1400 öğretmen kadrosu boş kalmış

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Eyaletin Kültür ve Maliye Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, 2005 yılında kullanılan personel yönetim sistemindeki bir yazılım hatası nedeniyle yüzlerce öğretmen pozisyonunun doldurulmadığı belirtildi. "Bu hata yıllarca fark edilmedi" denilen açıklamada, sadece geçen hafta yapılan bir yazılım güncellemesi sonrası 1440 öğretmen kadrosunun boş olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Bu sayı, eyaletteki tüm öğretmen pozisyonlarının yüzde 1,5'ine denk geliyor.

Baden-Württeberg Kültür Bakanı Theresa Schopper (Yeşiller), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şok ve üzüntü içindeyiz" dedi. SWR kanalına konuşan Schopper, "Şimdi tüm gücümüzle bu sorunu çözmeye odaklandık. Bu hatanın nasıl bu kadar uzun süre fark edilmediğini araştıracağız" ifadelerini kullandı.

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Theresa Schopper

Bakan Schopper, yaz tatiline üç hafta kala, boş kadroların hızla doldurulması için çalışma başlatıldığını söyledi. "Yeterli sayıda başvuru var. Şimdi bürokratik süreçleri hızlandırarak bu pozisyonları en kısa sürede dolduracağız" dedi.

Boş pozisyonların doldurulmasıyla önümüzdeki eğitim yılında derslerin aksamaması hedefleniyor. Özellikle özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hizmet veren okulların (SBBZ) bu durumdan faydalanması bekleniyor. Ayrıca, tüm okullardaki yedek öğretmen sayısının da artırılması planlanıyor.

Son dönemde lise kadrolarına atanamayan genç öğretmenlerin tepkileri de göz önüne alınarak, bu öğretmenlere meslek okulları ve ortaokullarda görev teklif edilecek. Böylece, 2030'larda yeniden artması beklenen lise öğretmeni ihtiyacına hazırlık yapılacak.

Yetkililer, hatanın nasıl bu kadar uzun süre fark edilmediğini araştırıyor. İlk belirlemelere göre, on binlerce öğretmenin maaş ve atama verilerinin aktarıldığı "Dipsy" adlı sistemdeki bir yazılım hatası nedeniyle boş kadrolar raporlanmadı.

Konuyu incelemek üzere bir çalışma grubu oluşturuldu ve eyalet denetim kurumunun da sürece dahil olması bekleniyor.

MARİJAN MURAT/DPA