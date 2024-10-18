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Eğitim için kolları sıvadılar!

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#Almanya#Türk Alman Yardım Sevenler Derneği (TAYSD)#AVRUPADAN HABERLER
Eğitim için kolları sıvadılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 09:53

Almanya’nın Gelsenkircken kentinde faaliyet gösteren ve eğitime katkılarıyla tanınan Türk Alman Yardım Sevenler Derneği (TAYSD), düzenlendiği bir toplantıyla 15 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirecekleri 19. Eğitime Katkı Balosu’nun tanıtımını yaptı.

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GELSENKIRCHEN’de bulunan dernek lokalinde yapılan toplantıda dernek yöneticileri, sponsor şirket temsilcileri ve çok sayıda dernek üyesi yer aldı. TAYSD Başkanı Necmiye Öztürk, toplantıya katılan davetlilere derneğin faaliyetlerini anlatan kısa bir sunum yaptı. Ardından derneğe maddi destek veren sponsor şirket temsilcilerine ve derneğin faaliyetlerini haberleriyle tanıtan medya mensuplarına teşekkür eden Başkan Necmiye Öztürk, 15 Kasım tarihinde gerçekleştirecekleri baloyla ilgili şunları söyledi: “Geçen yıl yaptığımız yardım gecesinin geliriyle, Hatay’da kullanılmaz durumda olan bir okulun onarımını yaptırarak, okulu yeniden eğitime açılmasını sağladık. Bazıları deprem bölgesinden olan öğrencilere, burs vermeye de devam ediyoruz. Yardımsever vatandaşların yardım balosu için bir bilet alarak, burs verdiğimiz öğrencilere katkı sunabilirler”. TAYSD’nin 19. Eğitime Katkı Balosu, Essen’de bulunan Prenses Palace’de 15 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sunumunu TV Programcısı Gülbahar Merdivan’ın yapacağı etkinlikte konser bölümünde Pınar Eliçe, Adem Can, Hakan Balcı ve Grup Metropol sahne alacak.

 

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#Almanya#Türk Alman Yardım Sevenler Derneği (TAYSD)#AVRUPADAN HABERLER

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