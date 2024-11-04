‘Eğitim harcanamaz tek mirastır’

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AŞAĞI Saksonya Atatürkçü Düşünce Derneği (AS- ADD) Cumhuriyetin ilanının 101. yılı nedeniyle Hannover İGS Mühlenberg Okulu’nda Muavin Konsolos Fatih Gül, ADD Almanya Başkanı Mustafa Tosun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla bir kutlama gerçekleştirildi. Nurdane Koparan ve Fatma Kalaycı’nın sunuculuk yaptığı program, saygı duruşu ve salondakilerin hep bir ağızdan söyledikleri İstiklal Marşı’yla başladı. AS-ADD Başkanı Serpil Yıldırımer yaptığı konuşmada, tüm katılımcıları selamlayarak herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. ADD Başkanı Mustafa Tosun, “Cumhuriyetin geleceği gençlere emanet edilmiştir. Hannover’de ADD olarak bu görkemli kutlamayı gerçekleştiren arkadaşlarıma ve siz katılımcılara teşekkür eder, hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım. Hepimizin görevi Cumhuriyetimizi yaşatmak ve ileriye taşımaktır” dedi.

