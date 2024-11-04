‘Eğitim harcanamaz tek mirastır’

Ekrem SAĞIR / HANNOVER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 10:57
Aşağı Saksonya Atatürkçü Düşünce Derneği Cumhuriyetin 101. yılı nedeniyle Hannover’de vatandaşların katılımıyla bir kutlama gerçekleştirdi.
AŞAĞI Saksonya Atatürkçü Düşünce Derneği (AS- ADD) Cumhuriyetin ilanının 101. yılı nedeniyle Hannover İGS Mühlenberg Okulu’nda Muavin Konsolos Fatih Gül, ADD Almanya Başkanı Mustafa Tosun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla bir kutlama gerçekleştirildi. Nurdane Koparan ve Fatma Kalaycı’nın sunuculuk yaptığı program, saygı duruşu ve salondakilerin hep bir ağızdan söyledikleri İstiklal Marşı’yla başladı. AS-ADD Başkanı Serpil Yıldırımer yaptığı konuşmada, tüm katılımcıları selamlayarak herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. ADD Başkanı Mustafa Tosun, “Cumhuriyetin geleceği gençlere emanet edilmiştir. Hannover’de ADD olarak bu görkemli kutlamayı gerçekleştiren arkadaşlarıma ve siz katılımcılara teşekkür eder, hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım. Hepimizin görevi Cumhuriyetimizi yaşatmak ve ileriye taşımaktır” dedi.‘ATATÜRK’ÜN EN BÜYÜK ESERİ’
Hannover Başkonsolosluğunda görevli Muavin Konsolos Fatih Gül de kutlamada bir konuşma yaptı: “Bu yıl Cumhuriyetimizin ilanının 101. yılını kutluyor ve birlikte bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bu güzel buluşma vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucularını, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, canlarını siper eden kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.” Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milletinin Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tüm zorluklara karşın zaferle taçlandırdığı bağımsızlık destanının adıdır diye konuşmasını sürdüren Muavin Konsolos Gül “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 101 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyet, salt bir siyasal rejim değildir; aynı zamanda çağdaş bir sosyal ve kültürel değişimi de içerir. Zira Cumhuriyetin ilanından sonraki 10 yıllık döneme baktığımızda Cumhuriyetin aslında toplumsal bir aydınlanma, kalkınma projesi olduğunu da görürüz. Atatürk, Cumhuriyeti “en büyük eseri” olarak nitelendirmiştir. ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır’ diyerek de bu kutsal emanetin sonsuza kadar yaşatılacağına olan inancını vurgulamıştır.‘EĞİTİM ÇOCUKLARA BIRAKABİLECEĞİMİZ EN ÖNEMLİ MİRASTIR’
Türkiye Cumhuriyeti, bilim, teknoloji, sanat, edebiyat gibi pek çok alanda bunca önemli insan yetiştirdiyse, bu Cumhuriyetin sağladığı ortam ve olanaklar sayesinde gerçekleşmiştir diyen Gül “Bunda yurt içindeki vatandaşlarımız kadar, yurt dışında yaşayan siz değerli vatandaş ve soydaşlarımızın da emeği bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın sahip oldukları olanakları iyi değerlendirerek ülkemizin daha da gelişmesine katkı sağlamalarını diliyorum. Çocuklarımızı doğru bir biçimde yönlendirmenin ve desteklemenin anne ve babalara düşen en önemli görev olduğunu biliyoruz. Unutmayalım ki eğitim, toplumumuzun yarınları sayılan çocuklarımıza bırakabileceğimiz en önemli mirastır. Öyle ki, eğitim harcanamaz tek mirastır.” Kutlama şef Uğur Durmuş yönetiminde AS-ADD Türk Sanat ve Halk Müziği Korosu özellikle de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirerek salonu dolduran katılımcıları coşturdular. Aşağı Saksonya Eyaletinin Osteroder kentinde çalışmalarını sürdüren FöTEV Nds üyesi de olan Osteroder Türk Veliler Birliği de Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılını yaptığı bir etkinlikle kutladı. Öğrencilerin Cumhuriyet’i anlatan tiyatral sunumlarının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküler söylenerek tüm katılımcılar keyifli dakikalar geçirdiler.