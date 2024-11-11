Eğitim Fuarı’na ilgi yine büyük oldu

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FRANKFURT Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Frankfurt UAS) merkez binasında gerçekleştirilen fuara, 30’un üzerinde eğitim ve öğretim kurumları, meslek eğitimi ya da yüksek öğrenim desteği veren kamusal kuruluşlar ya da özel şirketler bilgilendirme stantlarıyla katıldı.

Eğitim Fuarı’nın açılışı, aralarında Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı’nı temsilen Başkan Yardımcısı Ina Hauc, Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu ve Frankfurt UAS Rektörü Prof. Dr. Kai-Oliver Schocke, eyalet milletvekili Turgut Yüksel, Belediye Meclis üyelerinden Hüseyin Sıtkı, Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) Eş Başkanı Yücel Tuna, (TÖDER-Hessen) Hessen Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Zeynel Fırat, Hessen Türk Veliler Birliği (TEB-Hessen) Başkanı Hatice Bektaş-Alpsar, Frankfurt Yabancılar Meclisi (KAV) Başkanı Jumas Medoff gibi siyaset ve eğitim dünyasının temsilcilerin de yer aldığı bir törenle gerçekleştirildi. Üniversitenin altyapısını ilk kez bu fuar için açan eski rektör Prof. Dr. Frank Dievernich de (Frankfurt’un eğitim, kültür, bilim ve diğer sosyal alanlarda faaliyet gösteren köklü sivil toplum kurumlarından Politeknik Toplum Vakfı Başkanı) fuara katılan misafirler arasındaydı.



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BÜYÜK KATKISI VAR

Fuarda konuşan Rektör Schocke, Başkan Yardımcısı Hauck, Başkonsolos Akdevelioğlu ve KAV Başkanı Medoff, Yadel Oktay-Coşkun’un liderliğindeki genç akademisyen ve öğrenci gönüllülerden oluşan Hessen Eğitim Platformu’nun çabalarıyla gerçekleştirilen fuarın özellikle göçmen kökenli gençler ve aileleri için Almanya’daki eğitim ve öğretim sistemini daha iyi anlayabilmelerinde, meslek ya da yüksek öğrenim alanlarının seçiminde, staj yeri bulmalarında büyük bir katkısı olduğuna işaret ettiler. Büyük çoğunluğu Türkiye kökenli öğrenciler ve veliler, Frankfurt Emniyet Müdürlüğü’nden Frankfurt Havalimanı işletmesine (Fraport), Türk Hava Yolları’ndan Wiesbaden’daki bir vergi danışmanlığı bürosuna kadar meslek eğitimi veren, gençlere staj yeri olanağı sağlayan kamusal kurumların ya da özel işletmelerin, akademik ve meslek eğitimini birlikte yürüten programları olan Frankfurt AUS’ın bilgilendirme stantlarından oluşan fuara önceki yıllarda olduğu gibi yoğun ilgi gösterdiler.



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ÖNRENCİLER TANITTI

Bu fırsatı değerlendiren bazı gençler, staj görüşmelerini ve başvurularını da fuarda yaptılar. Ayrıca fuar kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmalarında da özgeçmiş hazırlama, iş başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar, iş mülakatlarında beden dili ve büro yönetimi alanında meslek eğitimi hakkında bilgilendirmeler yapıldı, deneyimler paylaşıldı. Fuarın en renkli anları ise Frankfurt Moda ve Giyim Okulu öğretmenlerinden Yasemin Sönmez ve arkadaşlarının öncülüğünde, okulun öğrencilerinin tasarımlarını ve dikimini kendilerinin yaptığı kıyafetlerle katıldıkları defile oldu. Yarattıkları eserlerin mankenliğini de kendileri üstlenen gençlerin ‘Colourboration’ adını taşıyan koleksiyonun daha önce Frankfurt’un geleneksel moda etkinliklerinden ‘Fashion Lounge Frankfurt’a da katıldığını belirten Sönmez ve meslektaşlarının okulu, kent merkezinde, Frankfurt Fuar Alanı’na yürüme mesafesinde yer alıyor.



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BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Frankfurt ve çevresinden gençleri bir araya getirerek, onların gönüllü emeklerinden yararlanarak gerçekleştirdikleri fuarın artık kurumlaştığını belirten Hessen Eğitim Platformu’nun Kurucu Başkanı Yadel Oktay-Coşkun da başarıyla tamamlanan etkinliği şöyle değerlendirdi: “Gençlere yönelik altıncısını düzenlediğimiz eğitim fuarında, bugün Hessen Eğitim Platformu ekibi olarak unutulmaz bir deneyim yaşattık ve bu başarının gururunu taşıyoruz. Moda tasarım meslekleri ile ilgili olağanüstü bir defile eğitim fuarımıza adeta bir ışık saçtı. Ayrıca katılımcılar, birçok farklı kurum ve kuruluş ile tanışma fırsatı bulurken, kariyer yolculuklarına ışık tutacak bilgi ve kaynaklara erişim sağladılar. Uzman konuşmacılar, meslek başvuru atölye çalışmaları ve interaktif oturumlarla gençlere ilham verici bir ortam sunarak onların gelecek planlarına katkıda bulunmayı amaçladık. Bu etkinlik sayesinde, gençlerin eğitim hayatları boyunca destek alabilecekleri bir rehberlik platformu sunmayı başardık. Fuar boyunca yapılan paylaşımlar, katılımcıların ilgisini çeken yenilikçi eğitim olanakları ve kariyer yolları hakkında bilgilerle doluydu. Hessen Eğitim Platformu ekibi olarak, gençlerin geleceğini şekillendirecek bu yolculukta onlara rehberlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”



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