Eğitim elçisinden deprem bölgesine turne: 10 günde 10 şehir

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ADANA, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Malatya’daki eğitim fakültelerinde gerçekleştirilecek turne bugün başlıyor. Turne kapsamında öğretmen adaylarına girişimcilik, motivasyon, sosyal hizmet ve sosyal sorumluluk alanlarında gönüllü eğitimler verilecek. Gündüz oturumlarında öğretmen adaylarıyla, akşam oturumlarında ise sahadaki öğretmenlerle bir araya gelecek olan Dilek Livaneli, projenin sadece bir eğitim çalışması değil, aynı zamanda bir moral hareketi olduğunu vurguluyor.

‘SADECE BİR ÖĞRETMENİM’

Dilek Livaneli, projeyi şu sözlerle tanımlıyor: “Ben bir vakıf, dernek, kurum ya da şirket değilim. Sadece bir öğretmenim. Çabalarımla, bir öğretmenin tek başına neler başarabileceğini göstermek istiyorum. Deprem bölgesindeki öğrencilerimizi unutmadığımızı hissettirmek ve onlara moral vermek benim için çok önemli.” Livaneli’nin 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından UNESCO’ya sunulan “Bir Dilek Yetmez” projesi, öğretmenlerin etkinliğini artırmadaki üstün başarı uygulamalarından biri olarak seçildi. Bugüne kadar 20 binden fazla öğretmen adayına gönüllü eğitim veren Livaneli, projenin sürdürülebilirliğine dikkat çekiyor: “Bu projeyle 5 yıldır öğretmen adaylarına ulaşıyoruz. Bugün köylerde görev yapan öğretmenler, projeden aldıkları ilhamla öğrencileri için büyük değişimler yaratıyor. Bu projenin nesilden nesle aktarılacak bir etki yarattığını görmek, yaptığımız işin değerini bir kez daha kanıtlıyor.”

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ULUSLARARASI BİR AĞ OLUŞTURDU

Livaneli, “Bir Dilek Yetmez” projesini sosyal bir sorumluluk hareketine dönüştürerek depremzede öğrencilere destek sağlamak amacıyla burs verenler ile burs alanları birleştiren uluslararası bir ağ oluşturdu. Kitabını da bir sosyal sorumluluk projesine çeviren Livaneli, tüm gelirini öğretmen adaylarına hediye kitaplar ve eğitim çalışmaları için kullanıyor. Birleşmiş Milletler Türkiye gönüllüsü olarak da çeşitli projelerde yer alan Livaneli, hem yurt içinde hem yurt dışında yaptığı organizasyonlarla eğitim adına bir dayanışma köprüsü kuruyor. Bridge to Türkiye Fund’ın desteği ile daha sürdürülebilir ve kalıcı hale gelen ‘Bir Dilek Yetmez Eğitim Projesi’ Anadolu Vakfı’ndan da maddi ve manevi destek aldı. Livaneli, “Her yıl 10 binden fazla öğretmen adayına gönüllü olarak motivasyon, girişimcilik, topluma hizmet ve mesleki deneyim paylaşımı içerikleri ile eğitim veriyorum. Bu müthiş bir gurur” dedi. Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında yer alan, Avrupa Parlamentosu Uluslararası Kadın Liderler Ödülü sahibi ve ‘Bir Dilek Yetmez’ kitabının yazarı Dilek Livaneli, eğitim alanındaki çalışmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde devam ediyor.