Eğitim elçileri Almanya’da buluştu

BERLİN / Fotoğraf: Hüseyin İŞLEK - Temel ELCİVAN / BOTTROP - Tevfik ŞENDÖL / MÜNİH
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 11:45
24 Kasım Öğretmenler Günü Türkiye’de olduğu gibi Almanya’nın da çeşitli kentlerinde coşkuyla kutlandı. T.C. Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğine Türk ve Alman öğretmenler, öğrenciler ile okul yöneticileri ile yaklaşık 300’e yakın konuk katıldı.
ETKİNLİK, hayatını kaybeden öğretmenler için yapılan saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Büyükelçi Ahmet Başar Şen, öğretmenlerimize yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da çok önemli görevler düştüğünün altını çizerken, “Eğitim ve öğretimin bitmeyen bir seferberlik hali olduğuna inanıyorum. Bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması olduğu kadar, genç kuşakların günün gerektirdiği donanıma sahip, özgüvenli, ülkesini seven insanlığa saygıdır. Siz değerli öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller, yarın ülkemizi şekillendirecek asli unsurlardır” dedi. Büyükelçi Şen, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR
T.C. Berlin Büyükelçiliği yeni Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Metin Aksoy da, konukları selamlayarak başladığı konuşmasında, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu vurgularken, “Mesleğini büyük bir özveriyle icra eden tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret bir meslek değildir. Öğretmenler, öğrencilerinin zihinlerine bilgi tohumları ekerken aynı zamanda kalplerine dokunur, onlara umut aşılar ve rehberlik eder. Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, liderlerini; kısacası toplumun her bireyini şekillendiren öğretmenler, bir milletin kaderini de inşa eden mimarlardır. Bu vesileyle, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk
başta olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor; görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren siz değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum” diye konuştu.TÜRK TOPLUMU İÇİN ÖNEMLİ
Başkonsolos İlker Okan Şanlı da, öğretmenlerin ifa ettiği görevin Türk toplumu için ayrı bir önem taşıdığının altını çizdi. Öğretmenlere, “Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun” diyen Başkonsolos Şanlı, “Geçmişte de, günümüzde de öğretmenlerimiz, vermekte olduğu eğitim ile çocuklarımızın vatan ve millet sevgisi, fazilet, fedakârlık, düzen, disiplin ve özgüven duygularının gelişmesine katkı sağlayarak onlara başarıya giden yolu göstermektedir. Yabancı bir ülkede, Almanya
’da görev yapmak ise bu sorumluluğu belki bir nebze daha artırdığı gibi, görevin kutsallığını daha da pekiştiriyor” görüşünü vurguladı. Öğretmenlerin yurt dışında Türkçe ve Türk Kültürü’nün korunmasında etkin rol oynadıklarını da vurguladı.
Öğretmen Elif Bakaçhan ise öğretmeler adına yaptığı konuşmasına, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, geçmişten günümüze öğretmenlik mesleğine gönül veren tüm öğretmenleri saygı, minnetle anıyoruz” diye başladı. Atatürk’ün, cumhuriyetin inşasında öğretmenlere düşen büyük görevi “Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir” diyerek öğretmenleri taçlandırdığını da vurguladı. Konuşmalardan sonra öğretmenler Mustafa Emre ve Ümit Çağatay, müzik dinletisi sunarken, büyükler ve küçükler folklor gösterileriyle katılımcılardan yoğun alkış aldılar. Sonra da ikramlar geçildi ve Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı.BOTTROP’TA DA KUTLAMA
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Bottrop kentinde faaliyet gösteren Bottrop Kültürlerarası Veliler Derneği (Intev Bottrop) tarafından pazar günü düzenlenen 24 Kasım Öğretmen Günü Programı coşkulu geçti. Nurşen Şimşek ile Ertan Fidan birlikte moderatörlüğünü yaptığı Bottrop Kültürlerarası Veliler Derneği’nin (Intev Bottrop) 24 Kasım Öğretmenler Günü
etkinliği, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Almanya Ulusal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı’nı Berke Manav, Almanya Ulusal Marşı’nı Elif Kırten seslendirdi.GENÇLERİMİZE ANADİL VE TÜRK KÜLTÜRÜ ANLAMINDA DESTEK OLUYORUZ
Daha sonra Bottrop Kültürlerarası Veliler Derneği (Intev Bottrop) Başkanı Behiye Karazor Kantarcı programın açış konuşmasını, şu sözlerle yaptı: “Bugün burada 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak için bir araya geldik, hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Eğitim ve kültürün toplumumuzda olan yeri için, bir aradayız. Özellikle bizler, Almanya’da yaşayan Türk toplumu olarak, eğitimi sadece bir bireysel bir başarı aracı değil, kimliğimizi ve kültürümüzü korumanın temel unsuru olarak görmekteyiz. Kültürlerarası Veliler Derneği olarak misyonumuz, gençlerimize hem Türk kültürünü, hem de dilini, sanatı ve müziği hayat yollarında aktararak, onların güçlü bireyler olmasını sağladığımız gibi, özellikle Türkçe derslerinin artırılması için, hep birlikte çaba göstermemiz gerekir diye düşünüyoruz. Burada öğretmenlerimiz ve siz velilerimize de, hepimize de büyük görevler düşmektedir. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.”BAŞKONSOLOSLUĞUMUZUN KAPILARI SONUNA KADAR AÇIK
Etkinliğe katılan Essen Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Elif Sağlık ise şunları söyledi: “Sizlerle bir arada olmaktan büyük keyif duyuyorum. Bottrop Kültürlerarası Veliler Derneği Başkanı Behiye Hanım’a davet için çok teşekkür ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü ve 23 Nisan Bayramı gibi etkinliklerde bir araya gelmemiz, bizler için son derece kıymetli. Almanya’da özellikle Türkçe derslerine dair gayretlerinizi takip ediyoruz. Bu konularda başkonsolosluğumuz ile istişare edebileceğiniz konular olursa, iletişime geçmek, herhangi bir öneri için başkonsolosluğumuzun kapıları sonuna kadar açık. Çocuklarımızın çift dilli yetişebilmesi için, gereken özeni göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Burada velilere önemli görevler düşmektedir. Ayrıca her eve Türkçe kitap girmesini de önemsiyoruz. Almanya’da eğitim, ayrımcılık, ırkçılık gibi sorunlar olduğunda başkonsolosluğumuz ile lütfen paylaşın. Hukuk, aile ve sosyal danışmanlıkları mevcut ve bu danışmanlıklarımız randevusuz hizmet vermektedir. Velilerin, bu hizmetlerden yararlanmalarını öneriyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”
Konuşmalarından ardından Selma Karakullukcu’nun yönetimindeki Intev Bottrop Selcem THM Korosu’nun seslendirdiği Anadolu türküleri, davetliler tarafından büyük alkış aldı. Etkinlik, minik öğrenciler Alper Efe, Emir Mert Turan’ın şiir okumasıyla devam etti. Verilen aradan sonra Şebnem Ocakverdi kemanı, Serkan Sevim gitarıyla şarkılar seslendirdi. Etkinlikte yer alan çok sayıda öğretmen ve öğretmen adaylarına uzatılan mikrofonla, öğretmenler eğitim camiasını ve kendi şartlarını anlatan sohbetler yapıldı. Davetliler arasından söz alan TV programcısı ve Kapadokya Platformu Başkanı Mümün Uluç, Öğretmen Ünsal Gür, UID Gelsenkirchen Derneği başkanı İsmet Karaöz ve Şair, yazar, ve KRV Seçim
Hakkı Girişimi başkanı Bahattin Gemici, Türk toplumun bazı sorunlarını ve Alman okullarında Türk öğrencilerin sorunlarına dikkat çekildi. Etkinliğin son bölümümde Bottrop Kültürlerarası Veliler Derneği’nin yeni tiyatro ekibi, ilk ve ikinci nesil Türklerin Almanya’da okullarda öğrenim gören çocukları ile olan diyaloglarını anlatan bir oyun sergiledi. Tiyatro oyunu, davetlilerden bol bol alkış aldı.MÜNİH’TE ÖĞRETMENLERLE AKŞAM YEMEĞİ
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Münih Başkonsolosluğu Kabul Salonu’nda görev bölgesindeki Türkçe ve Türk Kültürü Dersi öğretmenleriyle akşam yemeğinde bir araya gelerek Öğretmenler Günü’nü kutlandı. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Eğitim Ataşesi Dr. Akın Deveci ile birlikte düzenlenen kutlamada Süalp Erdoğan, “24 Kasım Öğretmenler Günü’ne Münih Başkonsolosluğu görev bölgesindeki öğretmenlerimiz ve aileleri katıldı. 41 öğretmenimizin yer aldığı görev bölgemizde, yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerinde büyük emek sarf eden kıymetli öğretmenlerimizle bir araya gelerek sohbet etme ve zaman geçirme imkânı bulduk. Emekleriyle, öğretmenlik mesleğini yücelten çalışmaları ve başarıları sebebiyle kendileriyle gurur duyuyoruz. Toplumumuzun geleceğinin inşa edilmesinde emeği olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” diye konuştu.