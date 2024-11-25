Eğitim elçileri Almanya’da buluştu

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ETKİNLİK, hayatını kaybeden öğretmenler için yapılan saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Büyükelçi Ahmet Başar Şen, öğretmenlerimize yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da çok önemli görevler düştüğünün altını çizerken, “Eğitim ve öğretimin bitmeyen bir seferberlik hali olduğuna inanıyorum. Bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması olduğu kadar, genç kuşakların günün gerektirdiği donanıma sahip, özgüvenli, ülkesini seven insanlığa saygıdır. Siz değerli öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller, yarın ülkemizi şekillendirecek asli unsurlardır” dedi.