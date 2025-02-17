Eğitim dünyası Stuttgart’ta buluştu

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EĞİTİMDE erken çocukluk, okul eğitimi, mesleki eğitim ve dijital öğrenme gibi başlıkların ele alındığı organizasyonda, demokratik değerlerin eğitimdeki önemi ve katılımcı eğitim modelleri de tartışıldı. Öğretmenler, okul yöneticileri, eğitim teknolojileri uzmanları ve politikacılar, güncel gelişmeleri değerlendirerek geleceğin öğrenme ortamlarına dair fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, yeni eğitim materyalleri, dijital araçlar ve interaktif öğrenme ortamları da katılımcılarla buluştu. Fuara, Türk-Alman Velileri İnisiyatifi Derneği Başkanı ve Eğitim Uzmanı Gonca Onal ile Ludwig Maximilian Üniversitesi (LMU) Öğretim üyesi Havva Doksar da katıldı.





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DİJİTALLEŞME VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ ÖNE ÇIKTI

Bu yıl fuarda en çok dikkat çeken konuların başında eğitimde dijitalleşme geldi. Yapay zeka destekli öğretim yöntemleri, sanal gerçeklik tabanlı eğitim ortamları ve dijital öğrenme platformları, geniş bir şekilde ele alındı. Uzmanlar, dijitalleşmenin eğitimdeki rolünü değerlendirirken, öğretmenlerin teknoloji kullanımına nasıl daha iyi adapte olabileceğine dair öneriler sundu. Bir diğer önemli gündem maddesi ise demokrasi eğitimi oldu. Eğitimde demokratik değerlerin nasıl güçlendirileceği, eleştirel düşünme becerilerinin nasıl kazandırılacağı ve katılımcı vatandaşlık bilincinin nasıl geliştirileceği gibi konular detaylı şekilde tartışıldı. Eğitimde yenilikçi çözümler sunan Didacta, sektörün geleceğine yön vermeye devam ediyor. Dijitalleşmenin ve demokratik bilincin giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, eğitimcilerin ve akademisyenlerin bu değişime nasıl uyum sağlayacağı önümüzdeki yılların en önemli konularından biri olacak.

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