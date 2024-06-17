Eğitim Bakanı’ndan Scholz’a: Müsteşarı görevden alın

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MÜSTEŞAR Döring’in, Berlin üniversitelerinde Filistin yanlısı protestolarla nasıl başa çıkılacağına dair bir açık mektubu imzalayan üniversite öğretim görevlilerine yönelik nasıl yaptırımlar uygulanacağının araştırılmasını istediği ortaya çıkmıştı. Olayın başına yansımasından sonra akademisyenler sert tepki gösterdi. Bakan Stark-Watzinger, “Akademik özgürlük çok değerli bir varlıktır ve anayasa hukuku kapsamında haklı olarak korunmaktadır” dedi. Bakan, yaratılan izlenimin akademisyenlerin Federal Eğitim Bakanlığı’na olan güvenini ‘kalıcı olarak zedelemesinin’ de ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti. Stark-Watzinger, öğretim görevlilerin imzaladığı mektubu da kamuoyu önünde eleştirmişti.

İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Kısa bir süre önce ise ARD’nin ‘Panorama’ haber araştırma programı, iç yazışmalara dayanarak Eğitim Bakanlığı’nın açık mektubu imzalayanlara yönelik maddi finansmanın iptal edilip edilemeyeceğini incelemesinin istendiğini ortaya çıkardı. Stark-Watzinger, olayla ilgili gerçeklerin kapsamlı ve şeffaf bir şekilde araştırılması için gerekli düzenlemeleri yaptığını belirtti. İnceleme talebini yükseköğretimden sorumlu müsteşar Döring başlatmıştı. FDP’li siyasetçi bu durumun akademik özgürlük ilkeleriyle çeliştiğini ifade ederken, “İfade özgürlüğü kapsamındaki ifadeler nedeniyle finansman yasası kapsamında sonuçların incelenmesi söz konusu değildir” diye vurguladı.

Berlin’deki çeşitli üniversitelerden 100’den fazla öğretim görevlisi, “Berlin Üniversiteleri Öğretim Görevlileri Bildirisi’nde, mayıs ayında Berlin Freie Üniversitesi’nde Filistin yanlısı göstericilerin protesto kampının boşaltılmasını eleştirmişti.