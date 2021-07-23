Egetürk’ten çalışanlarına korona aşısı!

KALİTE ve temizliğe önem vermesinin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirleri almaya devam eden Egetürk, Köln’ün en büyük laboratuvar merkeziyle yaptığı özel anlaşmayla çalışanlarını ve dileyen çalışanların ailelerinin de, firma içinde aşılarını yaptırıyor.

‘AİLELERİNE DE YAPTIRIYORUZ’

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz firma yetkilileri, “Çalışanlarımızın sağlığı bizim için çok çok önemlidir. Çalışanlarımıza üç hafta evvel birinci korona aşısı yaptırmıştık. Bu hafta da ikinci aşılarını yaptırıyoruz. Hatta isteyen çalışanlarımızın aileleri de, firmamıza gelerek aşılarını yaptırabiliyorlar. Aşılamanın yanı sıra sağlık kurumları ve doktorlara hizmet veren anlaşmalı olduğumuz resmi bir laboratuvar merkezi tarafından PCR testlerimiz de devam ediyor. Ortak çalıştığımız resmi laboratuvar merkezi çalışanlarımızdan alınan sıvı örneklerini aynı gün test ediyor ve sonuçları aynı gün bize ulaştırıyor. Aşılama şirketimiz için bir sorumluluktur. Sadece kendi sağlığımızdan çok, toplumun sağlığı için büyük bir sorumluluktur. Aldığımız bu tedbirler, çalışanlarımızın kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyor. Tüm bu aşamalar resmi kurumların gözetimi altında yapılıyor ve onlar tarafından denetleniyor. Ayrıca çalışanlarımızın sağlığı için yaptığımız bu hizmetlerde, çok değerli katkılarda bulunan işçi temsilcisi arkadaşlarımıza da yürekten teşekkürler ediyoruz” dedi.