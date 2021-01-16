Egetürk’ten çalışanlarına haftada iki kez korona testi

Egetürk’ün olağanüstü başarısının sırrı nedir?

Öncelikle 2021 yılının tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyorum. Başarımızın sırrı kısaca; güven, kalite, dürüstlük ve hijyenik üretim diyebilirim. Egetürk ailesi olarak bizler ve bu ürünlerin üretimine emeği geçen tüm çalışanlarımızın gayreti, kaliteli ve sağlıklı üretim yaparak, ürünlerimizi tercih eden tüketicilerimize layık olabilmek içindir.

Pandemi süresince şirketinizde ne gibi önlemler aldınız?

Pandeminin ilk çıktığı aylarda durumun çalışanlarımıza sorun yaratmaması için ücretli olarak mevcudumuzun yarısını dönüşümlü olarak evlerine gönderdik. Yani Almanya’da ilk radikal önlemleri biz başlattık diyebiliriz. Firmada olan arkadaşlarımızın da azami mesafe kurallarına uyması için gerekli ortamları çok kısa bir sürede oluşturduk. İlerleyen günlerde bu tedbirlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını korumak için fabrikamızda haftada iki gün korona testi yaptırmaya başladık ve bunu aynı şekilde devam ettirmekteyiz. Hastaneler, doktorlar ve kurumlara hizmet veren resmi bir laboratuvar ile yaptığımız özel anlaşma kapsamında, çalışanlarımızın testleri yapılıyor ve aynı gün sonuçlar bizlere ulaşıyor. Tüm bu aşamalar ise resmi kurumların gözetimi altında yapılıyor ve onlar tarafından denetleniyor.





Egetürk markası Avrupa’da ve hatta Türkiye’de yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız tarafından özel bir yere sahip. Türkiye’ye giderken bizlerden parfüm veya çikolata yerine artık Egetürk sucuğu istiyorlar. Bu güveni nasıl başardınız?

Ürünlerimize olan bu ilgi ve taktiri bizler de görmekte ve duymaktayız. Bu bizim sorumluluğumuzu ve daha iyi olabilmemiz için gerekli motivasyonu artıran en büyük itici gücümüzdür. Ürünlerimizi tercih eden vatandaşlarımızın memnuniyetine layık olmak için çalışmak, bizler için bu güveni yaratmadaki en önemli anahtardır. Bu güven, kaliteden vazgeçmemeyi, sağlıklı ürünleri yavrularımıza gönül rahatlığı ile yedirebilmeyi sağlayabilmekten geçer. Egetürk ailesi olarak fabrikamizda her bölümde emeği geçen tüm kademelerdeki çalışanlarımız aynı duygu ve düşüncede kenetlenmiştir, firmamıza emeği geçen her bir çalışanımızın bu duygu ve sorumlulukta olması ürünlerimize olan güvenin anahtarı.





Elli yılı aşkın bir süredir üretim yapan Egetürk firmasının Genel Müdürü sayın Ahmet Eden beyin bu samimi açıklamaları, bizlerin taktirini kazanmış Egetürk markasının farklılığının sebebini gözler önüne seriyor.

Oldum demeden daha güzel şeyler yapabilmenin heyecanını hep içlerinde taşımak, bulundukları yerin sorumluluğunu omuzlarında hissetmek ve her bir çalışanıyla bu ortak çabada emek vermekten mutluluk duymak! Bu röportajın sonunda bize söyleyecek bir cümle kalıyor; Hiçbir başarı tesadüf değildir.