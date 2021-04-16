Egetürk’ten çalışanlarına Almanca kurs

EGETÜRK Genel Müdürü Ahmet Emre Eden, kurs fikrini çalışanlarıyla paylaştıklarını, onların da bu konuda çok istekli olduğunu gördükten sonra yıllardır Almanca kursu veren deneyimli öğretmen Ayşe Özkara ile anlaşıldığını ve kursa katılanlara ücretsiz iPad’ler dağıtılarak kursa online olarak başlandığını belirtti.

‘PAHA BİÇİLMEZ FIRSAT’

Kurs öğretmeni Ayşe Özkara, Egetürk’ün çalışanlarına sunduğu bu fırsatın paha biçilemez olduğunu ve bu şekilde onların geleceklerine büyük bir katkıda bulunulduğunu, kendisinin de böyle bir programda olmaktan onur duyduğunu söyledi. Kursa katılanların dersleri ilgiyle takip ettiklerini belirten Özkara, onlarda gördüğü heyecanın kendisini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.

‘ÖĞRENMENİN YAŞI YOK’

Kursu tamamlayanlar olarak (Göçmenler İçin Almanca Sınavı) ‘Deutsch-Test für Zuwanderer’ (DTZ) sınavına girip B1 seviyesine denk gelen sertifikayı almaya hak kazanacaklar ve devamında ise (Almanya’da Yaşam) ‘Leben in Deutschland’ (LIB) sınavına da girebilecekler. Bunun kendileri için çok önemli olduğunu belirten Egetürk çalışanları ise “Sadece bir dil öğrenmenin sevincini yaşamıyor, öğrenmenin yaşı olmadığı sözünü evlatlarımıza da bizzat göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz’ dediler. Egetürk’ün hayata geçirdiği bu önemli projenin tüm firmalar için örnek oluşturması arzu ediliyor.