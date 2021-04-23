Egetürk ‘Yaşlılar İçin Elele’nin elini hiç bırakmıyor

YAŞLILAR İçin Elele Derneği 2015 yılından bu yana Köln’de yaşlılar için yaptığı çalışmalar ile göze çarpıyor ve onlara sahip çıkıyor. Kapsamlı faaliyetler gerçekleştiren ve bunlar için desteğe ihtiyaç duyan derneğe yardım elini uzatan markaların başında ise Egetürk geliyor. Geçtiğimiz günlerde Yaşlılar İçin Elele Derneği Başkanı Tülin Kara ve Başkan Yardımcısı Nurhan Dağtekin Egetürk Genel Müdürü Ahmet Emre Eden ve eşi Neşe Eden’i ziyaret ederek dernek adına teşekkürlerini sundular.

BİZE DÜŞEN DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRMEK

Kendilerine verilen her türlü desteğin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Tülin Kara, Egetürk’ün bundan böyle de yanlarında olacaklarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda verdikleri desteklerin artacağının altını çizen Ahmet Emre Eden ise, “Maalesef her yaşlı insanımız eşit şanslara sahip değil, yanı başında olan, ona sahip çıkanlar olmayabiliyor. Bir derneğin tam bu noktada onlara yardım elini uzatması ve yanlarında olması takdire şayan. Egetürk olarak üzerimize düşen görev ise, bizim de yardım elini uzatarak desteklerimizi sürdürmek” dedi.