‘Ege Gönüllüleri’nden en renkli buluşma!

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FRANKFURT, Wiesbaden ve Offenbach ile çevre kentlerden yaklaşık 20 Ege Gönüllüsü’nün buluşma programı, içine Selingenstadt’ı da alan seçim bölgesini Hessen eyalet milletvekili İsmail Tipi tarafından hazırlandı. Bir yerleşim yeri olarak ilk kez M.S. 815 yılındaki yazılı kayıtlarda ismi geçen Seligenstadt, Almanya’nın Hessen eyaleti içinde yer alan 21 bin nüfuslu küçük bir kent. Ege Gönüllüleri’nin gezisinin ilk durağı, kentin yaklaşık 280 yıllık tarihiyle bölgenin en eski ve Almanya’nın en modern bira fabrikası ‘Glaabsbraeu’ oldu. Genel Müdür ve ‘bira ustası’ Julian Menner’in kılavuzluğunda hem Seligenstadt’ın adı bu kentle bütünleşmiş bira fabrikasının, hem de eski çağlarda kimi kültürlerde ‘sıvı ekmek’ olarak bilinen biranın renkli tarihine yapılan gezi, burada üretilen çeşitli içeceklerin ikramıyla noktalandı.

‘Ege Gönüllüleri’nin Seligenstadt buluşmasına katılanlar: Emel Şahin, Füsun Razi Akçay, Dildar Gür, Ruhcan Onatca, Ayşe Topal Erol, Sultan Bozdağ, Hasan Akçay, Muhterem Ünlü, Suzan Aynal, Müjdat Albak, Süleyman Erol, Talat Bozdağ, Mustafa Demirkol, Abdurrahim Kurtiş, Hasan Öztekin ve İsmail Tipi.

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EGE’NİN ZENGİN KÜLTÜRÜ TANITILACAK

Hessen bölgesinin tipik yarı kagir konutlarının özenle korunduğu Selingenstadt’ın tarihi kent merkezi, yüzyıllardır bahçelerinde çeşit çeşit şifalı otların yetiştirildiği manastırı ve Hessen eyaletinin bu sınır kentini karşı kıyıdaki Bavyera eyaletinden ayıran Main nehri sahilini içeren gezinin ardından program, adını bira fabrikasının kuruluş yılından alan Ristorante 1744’teki akşam yemeğiyle tamamlandı. Önümüzdeki aylarda Wiesbaden merkezli olarak kurulacak Ege Gönüllüleri Derneği’nin öncülerinin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Kurucu Başkan Emel Şahin, dernek üyeleri olarak, bir yandan Almanya’da yaşayan ve güzel Ege’ye gönül vermiş insanlar arasındaki iletişimi geliştirmeye, Ege’nin zengin kültürüne layık olarak bu ülkede tanıtımını yapmaya çalışacaklarını, diğer yandan da kadınlara yönelik yardım ve dayanışma etkinlikleri düzenlemeyi hedeflediklerini vurguladı.

‘Ege Gönüllüleri’nin Seligenstadt’ın ve biranın tarihinin derinliklerine yaptığı gezinin kılavuzluğunu Glaabsbraeu Bira Fabrikası’nın Genel Müdürü ve ‘bira ustası’ Julian Menner yaptı.

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HEM BÖLGESEL HEM KENTSEL KARDEŞLİK

Bir İzmirli olarak kuruluş çalışmalarına başından itibaren destek veren milletvekili İsmail Tipi de, derneğin Hessen eyaletiyle Ege bölgesi arasında hem bölgesel hem de kentsel ‘kardeşlik’ ilişkilerinin kurulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunabileceğine işaret etti. Derneğe, vakıflaşmak, Frankfurt’taki karnaval yürüyüşlerine katılarak Ege’nin renklerini tanıtmak, Hessen eyaletinin her yıl gerçekleştirilen 10 günlük geleneksel bayramı ‘Hessentag’’ta ve eyaletin Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’deki temsilciliğinde temsil edilmek gibi hedefler öneren Tipi, “Böylece, Ege bölgesi de, Türkiye’nin AB’ye girmesinde önemli bir katkı sağlar” dedi. ‘Ege Gönüllüleri’nin Başkan Yardımcısı Füsun Razi Akçay ise, konuşmasında bu tür faaliyetleri belli sıklıkla organize ederek, Hessen eyaletinin ve Almanya’nın kültürel zenginliklerine dikkat çekeceklerini ve bunun, Ege’nin zenginliklerinin tanıtımında temel teşkil edeceğini belirterek planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.