Efsanevi başkan koronaya yenik düştü

10 gün önce Chelsea and Westminster Hastanesi’ne kaldırılan ve koronavirüs teşhisi ile tedavi altına alınan 90 yaşındaki Mustafa Gençsoy yaşamını yitirdi. Yeğeni Savaş Yaşın’ın yaptığı açıklamaya göre merhum, vasiyeti üzerine eşi Omay Hanım’ın yanına defnedilmek üzere doğduğu yere Kuzey Kıbrıs’taki Lefkoşa Şehir Kabristanı’nda götürülecek. Londra Kıbrıs Türk Cemiyeti’nde, başkan yardımcısı olarak 1970 yılında göreve başlayan Gençsoy, 1971’den 2017 yılına kadar cemiyetin başkanı olarak görev yapmıştı. Başarılı çalışmalarından dolayı Gençsoy, Amerika’da yayınlanan ‘Presidential Who’s Who 2008’ kataloğunda yer aldı bir de plaket verildi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı yayınladığı başağlığı mesajında, “1931 Peristerona doğumlu olan ve aynı köylü olduğumuz Gençsoy, Londra’daki Türklerin ilk buluşma yeri olan ve uzun yıllar aynı misyonu sürdüren KKTC’nin lokalinde vatandaşlarımıza yardımcı olmuş, yol göstermiştir. İlk Türkçe Okul çalışmalarında bulunmuş, Kıbrıslı Türklerin sesinin duyurulmasında ve ülkemiz davasının tanıtılmasında toplumumuza büyük hizmetlerde bulunan Mustafa Gençsoy’a, Allah’tan rahmet diler, tüm ailesine ve Toplumumuza başsağlığı dileklerimi sunarım. Nur içinde yatsın.”

Gençsoy’un vefatı İngiltere’deki Türk toplumu arasında derin üzüntü yarattı.