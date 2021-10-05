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HABERLERAvrupa Haberleri

Efsanenin dönüşüne tepkiler dinmiyor: ‘Ne gerek vardı’

#Almanya#Annegret Kramp-Karrenbauer#Avrupadan Haberler
Efsanenin dönüşüne tepkiler dinmiyor: ‘Ne gerek vardı’

Alman deniz kuvvetlerine ait ünlü eğitim yelkenlisi ‘Gorch Fock’un 135 milyon euroya restore edilerek yeniden hizmete sokulması çok pahalı bulunarak toplumda büyük tartışma yarattı. Eğitim amaçlı kullanılan yat konforundaki yelkenlinin 6 yıl süren restorasyon masrafı için ilk hesaplamada 10 milyon euro öngörülmüştü.

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FEDERAL Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’ın katılımıyla gerçekleşen törenle Kiel Limanı’na çekilen yelkenli için konuşan çevreci kuruluş ve vatandaşlar, “Ne gerek vardı” eleştirisinde bulundu. 2015 yılında restorasyona alınan 1958 yapımı gemi için savcılığın yolsuzluk soruşturması açtığını hatırlatan çevreciler, başta 10 milyon euro hesaplanan yenileme masraflarının sonuçta 135 milyona çıkmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Efsanenin dönüşüne tepkiler dinmiyor: ‘Ne gerek vardı’

ÇEVRECİLER PROTESTO ETTİ
Ayrıca ahşap gövdeye sahip olan yelkenli için Myanmar’ın tropik ormanlarından kaçak ağaç kesimi yapıldığını ileri süren çevreci kuruluşlar, geminin limana gelmesi esnasında protesto gösterisinde bulundu. ZDF televizyonuna konuşan bir vatandaş ise, “Berlin havaalanı, Stuttgart tren istasyonu ve bu gemi, belki daha niceleri var. Hem çalışmalar uzun sürüyor, hem de çok pahalı” diyerek tepkisini dile getirdi. 120 askeri personeli bulunan 89 metre boyundaki ‘Gorch Fock’ gemisinin açık denizde eğitim amaçlı kullanıldığı belirtiliyor.

Efsanenin dönüşüne tepkiler dinmiyor: ‘Ne gerek vardı’

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#Almanya#Annegret Kramp-Karrenbauer#Avrupadan Haberler