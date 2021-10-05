Efsanenin dönüşüne tepkiler dinmiyor: ‘Ne gerek vardı’

Haberin Devamı

FEDERAL Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’ın katılımıyla gerçekleşen törenle Kiel Limanı’na çekilen yelkenli için konuşan çevreci kuruluş ve vatandaşlar, “Ne gerek vardı” eleştirisinde bulundu. 2015 yılında restorasyona alınan 1958 yapımı gemi için savcılığın yolsuzluk soruşturması açtığını hatırlatan çevreciler, başta 10 milyon euro hesaplanan yenileme masraflarının sonuçta 135 milyona çıkmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

ÇEVRECİLER PROTESTO ETTİ

Ayrıca ahşap gövdeye sahip olan yelkenli için Myanmar’ın tropik ormanlarından kaçak ağaç kesimi yapıldığını ileri süren çevreci kuruluşlar, geminin limana gelmesi esnasında protesto gösterisinde bulundu. ZDF televizyonuna konuşan bir vatandaş ise, “Berlin havaalanı, Stuttgart tren istasyonu ve bu gemi, belki daha niceleri var. Hem çalışmalar uzun sürüyor, hem de çok pahalı” diyerek tepkisini dile getirdi. 120 askeri personeli bulunan 89 metre boyundaki ‘Gorch Fock’ gemisinin açık denizde eğitim amaçlı kullanıldığı belirtiliyor.