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Efsaneler 20 yıl sonra buluşuyor

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#Ozzy Osbourne#İngiltere#AVRUPADAN HABERLER
Efsaneler 20 yıl sonra buluşuyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 14:32

Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward’dan oluşan orijinal ’Black Sabbath’ kadrosu, İngiltere’de düzenlenecek konserde 20 yıl aradan sonra bir araya gelecek.

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’Black Sabbath’ kadrosu, 5 Temmuz’da İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenecek bağış toplama konserinde 20 yıl aradan sonra ilk ve son kez bir araya gelecek. ‘Back to the Beginning’ adlı yardım konserinde Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Anthrax, Lamb of God, Halestorm ve Alice in Chains gibi gruplar da müzikseverlerle buluşacak. Ozzy Osbourne uzun süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle grup üyelerine sahnede katılmadan önce tek başına kısa bir performans sergileyecek.

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#Ozzy Osbourne#İngiltere#AVRUPADAN HABERLER

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