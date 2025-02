Efsaneler 20 yıl sonra buluşuyor

Haberin Devamı

’Black Sabbath’ kadrosu, 5 Temmuz’da İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenecek bağış toplama konserinde 20 yıl aradan sonra ilk ve son kez bir araya gelecek. ‘Back to the Beginning’ adlı yardım konserinde Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Anthrax, Lamb of God, Halestorm ve Alice in Chains gibi gruplar da müzikseverlerle buluşacak. Ozzy Osbourne uzun süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle grup üyelerine sahnede katılmadan önce tek başına kısa bir performans sergileyecek.