Efsaneden genç yıldızın babasına: Eve git ve daha çok çocuk yap

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, 2019 yılında Joao Felix’i 126 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katarak herkesi şaşırtmıştı. Benfica’da parlayan ancak henüz dünya yıldızları arasında sayılmayan genç futbolcuya ödenen bonservis bedelinin abartılı olduğu yorumları yapılmıştı.

Ancak Joao Felix, Atletico Madrid forması ile sergilediği performansla, yapılan yorumları haksız çıkardı. Portekiz futbolunun gelecekte en çok konuşulacak isimlerinden biri olmaya aday futbolcu, enerjisi ve oyun zekası ile Atletico Madrid orta sahasına dinamizm kazandırdı. Benfica altyapısında antrenör olarak çalışan Portekiz’in efsane golcülerinden Nuna Gomes de, bir zamanlar öğrencisi olan Joao Felix’in dünya çapında yıldız olacağını söyledi.

İspanyol gazetesi Marca’ya konuşan Nuno Gomes, 2015-2018 yılları arasında Benfica genç takımında oynayan Joao Felix için “Onu ilk gördüğümde farklı bir oyuncu ile karşı karşıya olduğunu biliyordum. İnanılmaz bir tekniği vardı. Sürekli hücumu düşünüyordu. Oyunu da çok iyi okuyordu. Kendisinden yaşça büyük rakiplerle mücadele edebiliyordu. Onun ilerde dünya çapında bir yıldız olacağını ilk görüşte anlamıştım” dedi. Benfica altyapısında oynayan Joao Felix’in kardeşi Hugo’ya da antrenörlük yapan Nuno Gomes, genç futbolcuların babası Carlos’u her gördüğünde, ona şaka ile karışık “Hugo da tıpkı Joao gibi geleceğin yıldızı olacağının sinyallerini veriyor. Bu nedenle Carlos’a sürekli ‘Lütfen eve git ve daha çok çocuk yap’ diyorum” şeklinde takıldığın anlattı.