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Haber Giriş: 03.05.2021 - 11:57 | Son Güncelleme:

Marvel ve DC efsanesi 49 yaşında hayatını kaybetti

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Marvel ve DC efsanesi 49 yaşında hayatını kaybetti

Herkesin yakından bildiği birçok çizgi romana hayat veren İllüstratör John Paul Leon, kansere yenik düşerek 49 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü çizer ve illüstratör John Paul Leon kansere yenik düştü. John Paul Leon, Milestone Comics serisi Static ve Marvel Comics'in sınırlı serisi Earth X'teki çalışmalarıyla tanınan Amerikalı illüstratörün ölümü çizgi roman dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Marvel ve DC efsanesi 49 yaşında hayatını kaybetti
JOHN PAUL LEON KİMDİR?
New York Görsel Sanatlar Okulu'nda Will Eisner, Walter Simonson, Jack Potter gibi sanatçılardan eğitim alan John Paul Leon, kariyerine Robocop'la başlamıştı. Alex Ross ve Jim Krueger ile Marvel serisi Earth X'i, Peter Milligan ile The Further Adventures of Cyclops ve Phoenix'i çizdi.
Marvel ve DC efsanesi 49 yaşında hayatını kaybetti
Wildstorm için Brett Lewis ile The Winter Men'e hayat verdi. Dwayne McDuffie ile beraber Static Shock'u çizdi. Ayrıca Shadow Cabinet de onun eseriydi. 1994'te mezun olduktan sonra Superman, Batman ve X-Men serilerinde çalıştı.
Marvel ve DC efsanesi 49 yaşında hayatını kaybetti
26 Nisan 1972 tarihinde New York'ta doğan Leon, Miami'de yaşıyordu.

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