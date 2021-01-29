Acı haber az önce geldi! Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti!

Beşiktaş, Galatasaray ve Altay’ın efsane kalecileri arasında bulunan Varol Ürkmez hayatını kaybetti. Pek çok sinema filminde de oynamış olan Ürkmez, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ürkmez’in oynadığı başlıca filmler arasında Sırrı Gültekin’in yönettiği Kavgasız Yaşayalım (1963) ve Şekerli Misin Vay Vay (1965), Kenan Pars’ın yönettiği Aklın Durur (1965) ve Veli Akbaşlı’nın yönettiği Tavan Arası (1965) olarak sayılabilir. Ürkmez, 1963 yılında Altay’da oynadığı dönemde Sırrı Gültekin filmi Kavgasız Yaşayalım’da Varol adında bir genci oynayarak Yeşilçam’a adım attı. Ürkmez, filmde oynamak için Leyla Sayar ve Suzan Avcı’nın da filmde oynamasını şart koşmuştu.

Film, iyi bir hasılat getirince Ürkmez sinema hayatına devam etti. 1965 yılında 3 sinema filminde oynadı. 1975’te oynadığı Şiribim Şiribom ile film hayatını sonlandırdı. 5 filmlik macerasında Münir Özkul, Ali Şen, Sami Hazinses, Sevda Ferdağ, Ahmet Mekin, Kenan Pars, Selma Güneri, Tanju Okan, Öztürk Serengil, Güzin Özipek, Meral Orhonsay, Tamer Yiğit ve Selçuk Ural gibi ünlü isimlerde perdeyi paylaştı. İKİ MAÇTA 11 GOL YEDİKTEN SONRA MİLLİ FORMAYI BIRAKTI

Millî takımda kendini 1954’te Almanya’da düzenlenen Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’nda gösteren Ürkmez, Dünya dördüncüğü başarısında pay sahibi oldu. Ürkmez, 5 maçta sadece 4 gol yiyerek dikkat çekti.

Avrupa Gençler Şampiyonası elemelerinde de iki maç U-18 forması giyse de maçlarda büyük başarılara imza atamadı. Ürkmez, bir kez de B millî takım forması giydi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını ilk olarak 18 Aralık 1958’de Çekoslovakya ile oynanan hazırlık maçında giydi. Maçı Türkiye, 1-0 kazandı. Bu maç sonrası uzun süre millî takımdan uzak kalan Ürkmez, 1964’te Altay’da oynarken Bulgaristan ile oynanan hazırlık maçında forma giydi. Ürkmez, 1966 FIFA Dünya Kupası eleme maçları olan Portekiz ve Çekoslovakya karşısında kaleyi korudu. Ancak sırasıyla 5 ve 6 gol yedi. Bu maçlardan sonra bir daha millî formayı giyemedi.

TFF’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Ürkmez için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi sitesinden Varol Ürkmez için paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski kalecisi Varol Ürkmez'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

B Milli Takım ve U18 Milli Takımlarda da görev yapan Varol Ürkmez, Ay-Yıldızlı formayı toplamda 12 kez giydi. Türk futbolunda renkli kişiliği ile iz bırakan Varol Ürkmez, uzun yıllar görev yaptığı Altay'ın yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray, Manisaspor ve Gençlerbirliği takımlarında oynadı.

Merhum Varol Ürkmez'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Altay Kulübü ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz.”