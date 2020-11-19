MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriEfsane güreşçi coronaya yenildi
GeriAvrupa Efsane güreşçi coronaya yenildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 19.11.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

Efsane güreşçi coronaya yenildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Efsane güreşçi coronaya yenildi
Abone Olgoogle-news

Covid-19 tedavisi gören eski Avrupa güreş şampiyonu Reşit Karabacak vefat etti.

Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, minderde kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Karabacak'ın naaşı, bugün ikindi namazına müteakip Bursa Merkez Dikkaldırım Merkezli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Efsane güreşçi coronaya yenildi
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Türk güreşinin önemli isimlerinden 66 yaşındaki Karabacak, güreşe 19 yaşında İzmir'de başladı. Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.

MİLLİ TAKIMDA ANTRENÖRLÜK YAPIYORDU

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı. Bir süre önce Covid-19 hastalığına yakalanan Karabacak, kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi vefat etti. Federasyondan Reşit Karabacak için başsağlığı mesajı da yayımlandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle