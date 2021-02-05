Efsane futbolcunun kızı uslu durmuyor! İç çamaşırlı cesur pozuyla takipçilerini mest etti

Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti

Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren İngiliz eski futbolcu Paul Gascoigne'nin kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı. Güzel modelin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. İngiltere'nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Paul Gascoigne'nin kızı Bianca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak kişisel Instagram hesabından iç çamaşırlı bir pozunu paylaşan güzel modelin bu fotoğrafı büyük ilgi görürken kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından sık sık söz ettiren Bianca Gascoigne'nin Instagram hesabında 300 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.