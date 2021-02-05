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HaberlerAvrupa HaberleriEfsane futbolcunun kızı uslu durmuyor! İç çamaşırlı cesur pozuyla takipçilerini mest etti
GeriAvrupa Efsane futbolcunun kızı uslu durmuyor! İç çamaşırlı cesur pozuyla takipçilerini mest etti
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Avrupa
Haber Giriş: 05.02.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Efsane futbolcunun kızı uslu durmuyor! İç çamaşırlı cesur pozuyla takipçilerini mest etti

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Efsane futbolcunun kızı uslu durmuyor! İç çamaşırlı cesur pozuyla takipçilerini mest etti
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Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti.

Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti
Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren İngiliz eski futbolcu Paul Gascoigne'nin kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı. Güzel modelin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Efsane futbolcunun kızı uslu durmuyor İç çamaşırlı cesur pozuyla takipçilerini mest etti
İngiltere'nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Paul Gascoigne'nin kızı Bianca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
Efsane futbolcunun kızı uslu durmuyor İç çamaşırlı cesur pozuyla takipçilerini mest etti
Son olarak kişisel Instagram hesabından iç çamaşırlı bir pozunu paylaşan güzel modelin bu fotoğrafı büyük ilgi görürken kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
Efsane futbolcunun kızı uslu durmuyor İç çamaşırlı cesur pozuyla takipçilerini mest etti

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından sık sık söz ettiren Bianca Gascoigne'nin Instagram hesabında 300 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

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