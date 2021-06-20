Efsane araçlar yeni müzede!

BAŞTA otomobil olmak üzere motorlu araç dünyasındaki tüm gelişmelerin yer alacağı süper müzede Elvis Presley ve Muhammed Ali gibi ünlülerin efsane otomobilleri de ziyaretçileri bekliyor. Münih’in Freimann semtindeki eski tren bakım istasyonunun 12 yıllık restorasyon süreci sonunda hizmete giren 70 bin metrekare alana kurulu devasa showroom, 200 milyon euroya mal oldu. Ayrıca otel ve restoranlara sahip olan yeni müze ve etkinlik arenasında, çok sayıda konferans ve etkinlik salonu bulunuyor.

GİRİŞ ÜCRETSİZ

Ferrari, Porsche, Lamborghini ve Rolls-Royce gibi lüks segment otomobillerin sergileneceği ve satışa sunulacağı yeni mekânda daha önce Münih BMW müzesinde yer alan Elvis Presley’in BMW 507 model beyaz otomobili ile Muhammed Ali’nin efsane Rolls-Royce’u da sergileniyor. Girişin ücretsiz olduğu Lilienthalallee caddesi üzerindeki Münih MOC Fuarı ile BMW işletmlerine komşu olan yeni ‘Motor Dünyası’ meraklılarını bekliyor.