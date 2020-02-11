‘Efsane’, Almanya’dan Türkiye gitti

63 yıldır uçan ve 12 kişi taşıma kapasitesine rahip Rus yapımı uçak, dünyanın en güvenli uçakları arasında gösteriliyor. Almanya’dan satın alınan Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Tesisleri’ndeki müzedeki envantere katılacak olan AN 2, kendi üretiminin dünyadaki en iyi ve korunmuş örneklerinden birisi olarak gösteriliyor. 1947-2001 yılları arasında yaklaşık 18 bin adet üretilen ve ülkemizde de Türk Hava Kurumu tarafından uzun yıllar paraşüt eğitimlerinde kullanılan ve daha sonra servis dışı kalan AN 2’ler, havacılık tarihinin önemli uçakları arasında yer alıyor. Uçak, pilotlar Oben Oğultarhan ve Frank Raise tarafından Edremit’e götürüldü.