Efe Güngör ‘Ahde Vefa’ya konu oldu!

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ALMANYA ve Türkiye’de müzik programlarının aranan ismi sanatçı Efe Güngör, unutulmaz sanatçı Özay Gönlüm’ü çift saplı sazı ve müziği ile yaşatırken, son olarak ‘Ege Türküleri’ adında bir albüm çalışması gerçekleştirdi. Bunun ardından, Pamukkale Üniversitesi’nin 2 yıl süren çalışması sonucu basılan ‘Ahde Vefa’ adlı kitaba konu oldu. Kitapta şimdi hayatta olmayan 60’a yakın sanatçı yer alırken, Efe Güngör kitapta yer alan yaşayan tek sanatçı oldu.

Kitapta, Özay Gönlüm’ün ardından oluşan ekolün önemli temsilcilerinden olarak ifade edilen, Efe Güngör’ün sanat hayatına ‘Özay Gönlüm’ün etkisiyle başladığı satırları yer alırken, onun ‘Yaren’i, ‘Bagi’ adını vermiş olduğu çalgı aletiyle yaşadığı döneme uyarladığı yazıldı. 1156 sayfalık kitapta Efe Güngör’e 8 sayfa ayrıldı. Kitap, Merhum Himmet Biray Hoca’ya ithaf edilirken, editörler arasında Prof. Dr. Nergis Biray ve Dr. Öğr. Üyesi Sema Eynel yer aldı.Efe Güngör müzik hayatına başlamasını şu sözlerle anlattı: “Müzik hayatım, 79 -1980’li yıllarda Almanya’da babamın bana aldığı bağlamayla başladı, 1981 yılından itibaren düğün ve derneklerde sahne almaya başladım. 20 yıl amatör olarak Almanya’da birçok etkinliklerde yer aldım. Türkiye’den gelen birçok ünlü sanatçı ile aynı sahneleri paylaştım. 2004 yılından itibaren profesyonel olarak ilk albümüm ‘Efe bagi’, daha sonrası 2021 senesine kadar bu sürecin içerisinde 7 tane ful albüm sığdırarak Türkiye’de ve Avrupa genelinde yüzlerce konserler verdim. TRT ve özel kanallara katıldım. Bunun yanı sıra birçok ülkede Ege Derneklerinin organizasyonlarında Ege temsilcisi olarak sahne aldım. Şimdilerde, bir ayağım Almanya’da bir ayağım Türkiye’de, Özay Gönlüm’ün izinde yürüyorum.”