Edzard Reuter hayatını kaybetti

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BU yıl 101. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti 1930’larda modernleşme ve kalkınma yolunda büyük bir dönüşüm yaşadı. Bu dönemde Hitler’in iktidarından kaçıp Türkiye’ye sığınan Alman bilim insanları da yeni kurulan genç cumhuriyete bu dönemde önemli izler bıraktı. Türkiye’ye sığınan Alman bilim insanları ve ailelerden biri de Reuter ailesiydi. Edzard Reuter’in SPD üyesi olan babası siyasetçi Ernst Reuter nasyonal sosyalistlerden kaçarak 1934 yılında Türkiye’ye sığındı ve Ankara’da kentsel planlama ve kamu yönetimi üzerine dersler verdi. Edzard Reuter ise bir yıl sonra annesiyle birlikte 1935 yılında 7 yaşındayken babasının yanına gitti ve Türkiye yaşantısı başladı. Edzard Reuter yaklaşık 12 yıl Türkiye’de yaşadı.

ÇOCUKLUK YILLARINI ANKARA’DA GEÇİRDİ

Edzard Reuter çocukluk yıllarını yeni başkent Ankara’da geçirdi. Çocukluk ve gençlik döneminin önemli bir bölümünde ailesiyle birlikte Türkiye’yi de gezme fırsatı yakaladı. Türkiye’ye dair anılarında Türk toplumunun hoşgörüsü ve misafirperverliğini sürekli dile getirdi. Türkiye’ye ayrı bir yakınlık duyan Reuter, emekliye ayrıldıktan sonra da sık sık Türkiye’yi ziyaret etti ve Türk dostlarıyla bir araya geldi. Konuşmalarında ve söyleşilerinde “Türkiye’yi her zaman ikinci vatanı olarak gördüğünü” belirten Reuter, Türk-Alman dostluğunun gelişmesine de önemli katkılarda bulundu.

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1964’TE DAİMLER-BENZ’E GEÇTİ

İkinci Dünya savaşının sona ermesinde sonra Edzard Reuter, ailesiyle birlikte 1946 yılında Almanya’ya geri döndü. Sosyal Demokrat bir siyasetçi olan babası Ernst Reuter savaş sonrası Berlin’in ilk Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Edzard Reuter ise bu dönemde Berlin Üniversitesi’nde (şimdiki Humboldt Üniversitesi) ve daha sonra Göttingen Üniversitesi’nde matematik ve teorik fizik okudu. 1949 yılında bölüm değiştirerek yeni kurulan Berlin Hür Üniversitesi’nde hukuk okudu. Üniversite yıllarında, TV ve sinema alanında faaliyet gösteren Ufa’da ve Münih’teki Bertelsmann Fernsehproduktion’da çalıştıktan sonra 1964 yılında Stuttgart’taki Daimler-Benz’e geçti ve daha sonra Yönetim Kurulu üyesi oldu. Edzard Reuter, Temmuz 1987’den 1995’e kadar Daimler-Benz AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1995 yılında eşiyle birlikte Helga ve Edzard Reuter Vakfı’nı kurdu. 1998 yılında Berlin’in fahri vatandaşı ilan edildi.