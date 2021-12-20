‘Edgard Varse Ödülü’ bir Türk akademisyenin!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
Kadıköyde acil toplantı Gece yarısı yeni hoca... Son düdükle birlikte...Kadıköy'de acil toplantı! Gece yarısı yeni hoca... Son düdükle birlikte...#Fenerbahçe
İşte koronada en şanslı grup... Aylar sonra ortaya çıktıİşte koronada en şanslı grup... Aylar sonra ortaya çıktı!#Koronavirüs
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Erdoğandan TÜSİADa tepki: Bizimle mücadele edemezsinizErdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı sarsan taciz skandalı... Ve ünlü sporcu konuştuDünyayı sarsan taciz skandalı... Ve ünlü sporcu konuştu#Taciz
Feci kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti Kusurlu belirlendi: Raporda şok detaylarFeci kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Kusurlu belirlendi: Raporda şok detaylar#Tren
Hastaneye akın ettiler… Bu ihmal edilecek bir şey değilHastaneye akın ettiler… 'Bu ihmal edilecek bir şey değil'#Koronavirüs
Bir festival faciası daha Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldüBir festival faciası daha! Ünlü rapçi konser öncesi bıçaklanarak öldürüldü#Drakeo The Ruler
Zorbay Küçükün sözleri ortaya çıktı Go lan dedi miZorbay Küçük'ün sözleri ortaya çıktı! 'Go lan' dedi mi?#Zorbay Küçük
Taliban herkesi şaşırttı Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...Taliban herkesi şaşırttı! Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...#Afganistan
Dünyada bir ilk Araba kendi kendini sürerken gelen mucizeDünyada bir ilk! Araba kendi kendini sürerken gelen mucize#ABD
Omicron itirafı... Canlı yayında açıkladı Ezber bozan sözlerOmicron itirafı... Canlı yayında açıkladı! Ezber bozan sözler#Omicron
Tümer Metinden olay sözler Real Madridde bile bunu yapmadıTümer Metin'den olay sözler! "Real Madrid'de bile bunu yapmadı"#Tümer Metin
Ece Ronaydan dekolte tepkisi: Kendi kızına baksınEce Ronay'dan dekolte tepkisi: Kendi kızına baksın!#Ece Ronay
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Edgard Varse Ödülü’ bir Türk akademisyenin!

#Edgard Varse Ödülü#Mehmet Can Özer#BERLİN Teknik Üniversitesi
‘Edgard Varse Ödülü’ bir Türk akademisyenin

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Özer, Berlin Teknik Üniversitesi ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından elektronik müziğin kurucusu sayılan Edgard Varse adına verilen ‘Edgard Varse Ödülü’ne layık görüldü. Özer, 20 yıldır verilen bu ödülü alan ilk Türk müzik insanı oldu.

Haberin Devamı

BERLİN Teknik Üniversitesi tarafından 2000 yılından bu yana DAAD ve Berlin’deki Sanatçılar Programı ile Radyo Berlin-Brandenburg iş birliğiyle müziğin malzemesi olarak duyulan tüm seslerin kullanılabileceğini kuramsallaştıran ilk isim olan ve 20. yüzyılın en iz bırakan müzisyenlerinden elektronik müziğin kurucusu sayılan Edgard Varse adına bir konuk profesörlük ödülü veriliyor. Hem bilgisayar müziğindeki tekniklere ve eleştirel düşünceye hizmet etmeyi hem önemli sanatçıların ve bilim insanlarının ortaya çıkmasını hem de Berlin’in kültürel yaşamına katkıda bulunmayı amaçlayan ‘Edgard Varse Ödülü’ için seçilen isimler, hepsi alanında isim yapmış jüri üyeleri tarafından belirleniyor. Daha önce konuk profesörlüğe; aralarında Stanford Üniversitesi Müzik ve Akustikte Bilgisayar Araştırmaları Merkezi Direktörü Miller Puckette, Harvard Üniversitesi Elektronik Müzik Bölüm Başkanı Hans Tutschku, Besteci Gottfried Michael Koenig, Birmingham Kraliyet Konservatuarı Elektronik Müzik Direktörü Jonty Harrison ve Sorbon Üniversitesi Elektroakustik Müzik Bölüm Başkanı Marc Battier gibi öncü isimlerin bulunduğu müzik insanları layık görülmüştü.

ELEKTROAKUSTİK MÜZİĞİN TANINAN İSMİ
Uluslararası birçok ödüle layık görülen, besteci ve elektroakustik müziğin tanınan ismi Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Özer, seçici kurul tarafından Edgard Varse Konuk Profesörlüğü ile ödüllendirilen ilk Türk müzik insanı oldu. Prof. Dr. Özer, önümüzdeki eğitim döneminde, Berlin Teknik Üniversitesi’nde eğitim programına fakültenin tam üyesi olarak dahil edilecek ve alanında dersler verecek. Özer, aynı zamanda, kentte müzik etkinlikleri ve performansları gerçekleştirip Berlin’deki sanatçılarla ortak projelerde yer alacak.

‘Edgard Varse Ödülü’ bir Türk akademisyenin
GURUR VEREN BAŞARI
Prof. Dr. Mehmet Can Özer, bugüne kadar alanında dünyaca tanınmış müzik insanlarının layık görüldüğü ve Edgard Varse adına verilen ödül için seçilmenin gururunu yaşadığını belirterek, “Berlin’de vereceğim bilgisayar müziği alanındaki dersler, aynı zamanda sanal katılıma da açılıp daha geniş kitlelere ulaşacak. Konuk profesör, vereceği derslerin yanı sıra bireysel olarak ve Berlin’deki sanatçılarla iş birliği yaparak çeşitli sanatsal faaliyetlerde bulunuyor. Bu kapsamda 4 ay boyunca birçok etkinlik gerçekleştireceğim” dedi.

Haberin Devamı

SES MÜHENDİSİ
Elektroakustik, elektronik ya da bilgisayarlı müzik kavramları bir araya geldiğinde akla ilk gelen isimlerden olan besteci Prof. Dr. Mehmet Can Özer, aynı zamanda bir ses mühendisi. Özer’in eserlerinin çoğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi prestijli kurumlar, sanatçılar, uluslararası festival ya da yarışmalar tarafından sipariş ediliyor. Köklü uluslararası festivallerde konserler veren, ustalık sınıfları düzenleyen Özer’in, Bourges Uluslararası Elektroakustik Müzik Yarışması (2003 ve 2007), SWR Experimentalstudio (2006) gibi yarışmalarda birçok ödülü bulunuyor. Son 15 yılda Avrupa ve Türkiye’de yaşayan Özer, Türkiye’de yayınlanan ilk elektroakustik müzik albümü ‘Siyah Kalem Dansı’ dahil uluslararası olarak yedi solo albüm yayınladı, ayrıca Deneysel Türk Müziği Antolojisi gibi derleme albümlerde de yer aldı. Özer, bestelerini, kendi geliştirdiği ve “Aşure” ismini verdiği program ile yapıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edgard Varse Ödülü#Mehmet Can Özer#BERLİN Teknik Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz