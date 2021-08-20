Edeka ‘Aşırı sağa rafımızda yer yok’ dedi

SEÇİMLER yaklaşırken, partilerin isimlerini kullanarak ürünlerini pazarlamaya çalışan True Fruits adlı smoothie markası aşırı sağcı parti AfD’nin de ismini kullanmaya çalışınca Edeka’da yer bulamadı. Smoothie şişelerinin üzerine parti isimleri ve altına da parti programlarını yazan True Fruits’in, aşırı sağcı partiye de yer vermesi sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.

‘AŞIRI RAFIMIZDA YER YOK’

Daha önce de True Fruits ürünlerine yer veren Edeka ise Facebook hesabından ürünleri geri iade edeceğini açıkladı. Paylaşımında AfD yazılı smoothie şişesine yer veren Edeka, “Aşırı sağa rafımızda yer yok. True fruit smoothies, yeni teslimatınız için teşekkür ederiz. AfD şişelerini sipariş etmedik. Geri gönderiyoruz” dedi.