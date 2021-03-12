Eczacılar yüksek ücret için aşı merkezlerinde çalışıyor

ALMANYA’da isteyen herkese haftada bir kez ücretsiz hızlı test uygulamasını değerlendiren Libertaş Eczanesi’nin sahibi Eczacı Çetin Tonk, “Korona salgınında aşı sırası beklerken toplumda her kesimin korunabilmesinin yolları aranıyor. Hızlı test de bunlardan biri ve testin doğru olarak uygulanması halinde salgının durdurulmasına önemli oranda katkı sunabilir” dedi. Berlin Senatosu tarafından 16 merkezde başlayan ücretsiz hızlı test uygulamasının eczanelerde de yapılmasının planlandığını belirten Tonk, şunları söyledi: “Eczane olarak biz hijyen kıyafetleri, test alanı açma gibi bakanlığın istediği özel koşulları sağlasak dahi çalışamıyoruz. Bu hizmeti verecek personelimiz yok. Şu anda piyasada bulunan mevcut teknik tıp personeli aşı merkezlerinde çalışmayı tercih ediyor. Aşı merkezlerinde doktorlara ortalama 150 euro, eczacılara 140 euro, eczacı asistanlarına ise 50 euro gibi bir saat ücreti ödeniyor. Bu da Berlin’de ciddi bir personel sıkıntısına yol açıyor. Aşı merkezlerinde ödenen yüksek saat ücreti, bu kez de alanında uzman eczacı, tekniker ve asistan bulmada sorunlara neden oldu.” MARKETLERDE DAHA UCUZ

“Aldi, DM gibi bazı alışveriş merkezlerinde beşli korona test numune paketi 25 eurodan satışa çıkınca market tezgâhları boşaldı, eczanelerde satılan kitlere ilgi düştü. Değişik markalar, farklı üretimlerle piyasadalar. Eczanelerde boğaz ve burun örneği ile yapılan ‘Corona Schnelltest’ adlı hızlı testin adet fiyatı 10 euro. İkinci tip testi daha çok boğaz ve burundan örnek vermekte zorlanan çocuk ve yaşlılar için satıyoruz. Numune kitine üç kere öksürük ve bir kere tükürük örneği vererek yapılan ‘Corona-Spucktests’ adlı tükürük testinin adet fiyatı ise 14 euro civarında. Her iki testin de uygulanması ve sonuç almanız ortalama 20 dakika sürüyor. Bu testi kişiler evlerinde kendileri uyguluyorlar. Piyasadaki hızlı testler PCR testine oranla daha düşük güvenirlilikte. PCR testinde kişilerden alınan örnekler, laboratuvar ortamında çoğaltılarak derinlemesine çalışılıyor. Bu yüzden sonuç almak 24 saati buluyor. Eğer kişi hasta olduğundan şüphe ediyorsa ve hızlı test sonucu pozitif çıktıysa, en kısa sürede PCR testi kontrolü gerekiyor. Doktor muayenehanelerinde uygulanan PCR testinin fiyatı ise 50 ile 85 euro aralığında değişiyor.” BELİRSİZLİKLER VAR

Hafta da bir kez uygulanabilecek ‘Ücretsiz Korona Test’ine ilaveten eczanelerde satılacak hızlı kit taleplerini karşılamak için toptancı firmalara sipariş verdiklerini anlatan Tonk, şöyle devam etti: “Beklemedeyiz, tıpkı maskelerde olduğu gibi önce paralı satıp belki sonrasında eczanelere de ‘Ücretsiz kit uygulamasına geçin’ diyebilirler. Bazı noktalarda belirsizlikler devam ediyor. Öte yandan federal düzeyde riskli hastalar ve 60 yaşın üzerindeki kişiler için ücretsiz dağıtılan FFP2 tipi yüksek korumalı maskelerin vatandaşlara düzenli dağıtımını da yapıyoruz. Vatandaşlara gelen mektupların içinde kuponlar var. O kuponlar karşılığında ihtiyaç sahiplerine maskelerini veriyoruz. Uygulama ilk başladığında, devlet bize son 3 aylık ciro oranına göre ortalama bir rakam üzerinden maske paralarını ödedi. Şimdi ise uygulama değişti. Herkesin kuponlarla gelmesi ve bizim de bu kuponları 2 yıl süreyle saklamamız, olası kontrollerde ücretsiz dağıttığımız maskelerin belgelerini sunmamız isteniyor.”