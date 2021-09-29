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Eczacı Okan Osmanoğlu’na polis şiddeti!

#ECZACI#Okan Osmanoğlu#POLİS ŞİDDETİ
Eczacı Okan Osmanoğlu’na polis şiddeti

Almanya’nın Frankfurt kentine yakın Kelsterbach’ta eczane işleten Dr. Okan Osmanoğlu polisin şiddetine uğradı. Polis karakolunun tam karşısında eczanesi bulunan Okan Osmanoğlu kendisine şiddet uygulayan polis memuru hakkında suç duyusunda bulundu. Osmanoğlu, bacaklarından ve sırtından yaralandı. 

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AYNI şekilde polis memuru da Okan Osmanoğlu hakkında devlet memuruna mukavemet ve şiddet uygulamaktan dolayı suç duruşunda bulundu. Olay görgü tanıkları tarafından videoya kaydedildi. Olay, iki polis memurunun eczanenin önündeki özel alan kapsamındaki park yerine park eden müşterilerin araçlarına park cezası yazması nedeniyle yaşandı.

Eczacı Okan Osmanoğlu’na polis şiddeti
İDDİALARI REDDETTİ
Osmanoğlu, müşterilerin uyarısı üzerine dışarı çıkarak park cezası yazan polislere itiraz etti. Polisin açıklamasında Osmanoğlu’nun eczaneden çıkarken el kaldırıp bağırarak üzerlerine yürüdüğü iddia edildi. O sırada kimlik sorulduğu ancak kimliğini göstermediği belirtildi. Okan Osmanoğlu ise kesinlikle polislere mukavemet göstermediğini ve kimliğini göstermeyi reddetmediğini açıkladı.

‘BENİ VİTRİNE SIKIŞTIRDILAR’
Bild’de konuşan Osmanoğlu, “Polislere buranın özel alan olduğunu ve ceza yazamayacaklarını söyledim. Beni vitrine doğru sıkıştırdılar. Kimliğimin içeride olduğunu ve alıp gösterebileceğimi söyledim. Ancak beni yere yatırmaya çalıştılar. Ben de bunu kabul etmedim ve itiraz ettim. Eczanemin önünde ağır bir suçlu gibi muamele görmemin nedenini açıklayamıyorum” dedi. Olay sırasında bir polis memurunun Osmanoğlu’nun elbisesinden tutarak copla bacaklarına ve sırtına vurduğu çevredikiler tarafından kaydedildi. FRANKFURT - Fotoğraflar: Facebook

 

 

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#ECZACI#Okan Osmanoğlu#POLİS ŞİDDETİ