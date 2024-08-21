Ecel direksiyon başında yakaladı

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OLAY, Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Orion ışıklar mevkiinde meydana geldi. İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan Muhittin Balçın (55) idaresindeki Hollanda plakalı araç, kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkadan çarptı. Kaza öncesinde kalp krizi geçirdiği öne sürülen Balçın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Muhittin Balçın, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hollanda’da yaşayan ve Kahramanmaraşlı olduğu açıklanan Muhittin Balçın’ın ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.