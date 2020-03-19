ECB, salgına karşı 750 milyar Euro’luk tahvil alacak

ECB’nin daha önceki tahvil alım taahhütleriyle birlikte bu yıl yapacağı alımlar 1.1 trilyon Euro’yu bulacak. ECB Başkanı Christine Lagarde, olağanüstü toplanan yönetim kurulunun kararının ardından yaptığı açıklamada, “Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınması gerekir. Euro’ya sınırsız bağlılık duyuyoruz. Yetkimiz dahilinde elimizdeki araçların tümünü sınırlarına kadar kullanmaya kararlıyız” dedi. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de yaptığı açıklamada, gerektiğinde zor duruma düşen şirketlerin kamulaştırılabileceğini vurguladı ve Merkez Bankası’nı çok hızlı önlem almaya çağırdı.