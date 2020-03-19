MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriECB, salgına karşı 750 milyar Euro’luk tahvil alacak
GeriAvrupa ECB, salgına karşı 750 milyar Euro’luk tahvil alacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
DHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 19.03.2020 - 12:26,Son Güncelleme:/

ECB, salgına karşı 750 milyar Euro’luk tahvil alacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ECB, salgına karşı 750 milyar Euro’luk tahvil alacak
Abone Olgoogle-news

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki baskılarını hafifletmek için 750 milyar Euro tutarında yeni tahvil alım programı açıkladı.

ECB’nin daha önceki tahvil alım taahhütleriyle birlikte bu yıl yapacağı alımlar 1.1 trilyon Euro’yu bulacak. ECB Başkanı Christine Lagarde, olağanüstü toplanan yönetim kurulunun kararının ardından yaptığı açıklamada, “Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınması gerekir. Euro’ya sınırsız bağlılık duyuyoruz. Yetkimiz dahilinde elimizdeki araçların tümünü sınırlarına kadar kullanmaya kararlıyız” dedi. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de yaptığı açıklamada, gerektiğinde zor duruma düşen şirketlerin kamulaştırılabileceğini vurguladı ve Merkez Bankası’nı çok hızlı önlem almaya çağırdı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle