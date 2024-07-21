Ebru sergisi sanatseverleri büyüledi

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ETKİNLİK, Münih Eğitim Akademisi Dernek Başkanı Levent Karadağ’ın açılış konuşmasının ardından, öğretmen Çiğdem Ayhan’ın atölye sürecini anlatmasıyla devam etti. Velilerden Bade Yayla ve Tuğba Atik duygularını paylaştılar. Ebru atölyesine katılan öğrencilere teşekkür belgeleri ve hediyeler takdim edildi. Münih Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Delemen, öğrencilerin ebru sanatına gösterdikleri ilgiye ve eserlere hayran kaldığını dile getirdi. Ayrıca, öğretmen Kamuran Kır tarafından bir yıldır ücretsiz verilen satranç kursuna katılan öğrencilere de katılım belgeleri verildi. Öğrencilerden Sude ve Melek’in keman dinletisi eşliğinde sergi gezildi ve bahçede ikramlar eşliğinde uygulamalı ebru standı büyük ilgi gördü. Sergide yer alan eserler, 5 Euro karşılığında satışa sunuldu ve elde edilen gelir deprem bölgesindeki bir devlet okuluna bağışlandı. Sanatseverlerin yoğun katılımı ve desteğiyle gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, hem öğrencilere hem de deprem bölgesindeki öğrencilere büyük mutluluk getirdi. Öğretmen Çiğdem Ayhan, ebru çalışmalarının güzel bir amaca vesile olmasının gurur verici ve kendisi için çok özel olduğunu belirtti.