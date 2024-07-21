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Ebru sergisi sanatseverleri büyüledi

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#AVRUPADAN HABER#Çiğdem Ayhan#Gonca Onal Levent Karadağ
Ebru sergisi sanatseverleri büyüledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 11:26

Öğretmen Çiğdem Ayhan tarafından bir yıldır ücretsiz olarak düzenlenen ebru kursuna katılan öğrencilerin hazırladığı eserler, eğitim uzmanı Gonca Onal ve Levent Karadağ’ın destekleriyle 19 Temmuz Cuma günü düzenlenen etkinlikte büyük ilgi gördü. Münih’te gerçekleşen sergide, öğrencilerin el emeği göz nuru eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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ETKİNLİK, Münih Eğitim Akademisi Dernek Başkanı Levent Karadağ’ın açılış konuşmasının ardından, öğretmen Çiğdem Ayhan’ın atölye sürecini anlatmasıyla devam etti. Velilerden Bade Yayla ve Tuğba Atik duygularını paylaştılar. Ebru atölyesine katılan öğrencilere teşekkür belgeleri ve hediyeler takdim edildi. Münih Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Delemen, öğrencilerin ebru sanatına gösterdikleri ilgiye ve eserlere hayran kaldığını dile getirdi. Ayrıca, öğretmen Kamuran Kır tarafından bir yıldır ücretsiz verilen satranç kursuna katılan öğrencilere de katılım belgeleri verildi. Öğrencilerden Sude ve Melek’in keman dinletisi eşliğinde sergi gezildi ve bahçede ikramlar eşliğinde uygulamalı ebru standı büyük ilgi gördü. Sergide yer alan eserler, 5 Euro karşılığında satışa sunuldu ve elde edilen gelir deprem bölgesindeki bir devlet okuluna bağışlandı. Sanatseverlerin yoğun katılımı ve desteğiyle gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, hem öğrencilere hem de deprem bölgesindeki öğrencilere büyük mutluluk getirdi. Öğretmen Çiğdem Ayhan, ebru çalışmalarının güzel bir amaca vesile olmasının gurur verici ve kendisi için çok özel olduğunu belirtti.

Ebru sergisi sanatseverleri büyüledi

Ebru sergisi sanatseverleri büyüledi

Ebru sergisi sanatseverleri büyüledi

Ebru sergisi sanatseverleri büyüledi

Ebru sergisi sanatseverleri büyüledi

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#AVRUPADAN HABER#Çiğdem Ayhan#Gonca Onal Levent Karadağ

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