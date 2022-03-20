Ebru Günal, VOX’ta pasta yarışmasına katılıyor

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YARIŞMAYA Günal’la birlikte hobi olarak amatör aşçılık yapan 5 kişi katılıyor. Toplam 5 gün sürecek yarışmada dereceye giren kişi 2 bin 500 euroluk ödülün sahibi olacak. Bremen doğumlu Ebru Günal, meslek eğitimi aldığı doktor yardımcılığı alanında uzun süre çalıştıktan sonra ilk çocuğunun doğumu ve sonrası için annelik izni almış, ardından da çalışmayı bırakmış. Evde kaldığı dönemde YouTube üzerinden yemek programlarını izleyip yeni yemekler yapmayı denediğini belirten Günal, “2016’da Sat1 televizyonunda yayınlanan bir yemek programına başvurdum. Eşim de beni bu konuda cesaretlendirdi ancak başörtülüyüm diye yarışmaya almayacaklarını düşünmüştüm. Fakat bunun sorun olmadığını belirtip aldılar. Katıldığım yarışmanın televizyonda yayınlanmasından sonra ‘Volkshochschule’den (Halk Eğitim Okulu) aşçılık dersleri vermem konusunda teklif geldi. Yaklaşık 5 yıldır ‘Cake pops’ ve ‘Kreative Torten’ adıyla aşçılık kursları veriyorum” dedi. Bremen’de yaşayan Ebru Günal’ın en büyük destekçisi ailesi.

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PAZARTESİ BAŞLIYOR

Son yıllarda yemeklerin yanı sıra pasta yapımına da ağırlık verdiğini belirten Günal, VOX televizyonunda yayınlanacak ‘Allererste Sahne’ adlı programda yarışmacılar birbirlerine sundukları pastayı tadarak aynısını yapmaya çalışacağını söyledi. Yarışmacılar, pastada kullanılan malzemeleri ve ne kadar miktarda kullandıklarını tahmin etmeye çalışacak. Değerlendirmeyi ise uzman aşçılar yapacak. Günal, yarışmaya katılmadan önce, yapımcı şirkete jelatin ve alkol kullanmadığını ve onların da bu isteğini kabul ederek kendisine jelatinsiz ve alkolsüz pasta üzerinde çalışma yapmasına izin verdiklerini belirtirken, “Yapımcılara ve televizyona hoşgörülerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Meltem Kaptan’ın sunduğu ‘Allererste Sahne’ adlı yarışma programı pazartesi günü saat 16.00’dan itibaren Vox TV’den yayınlanmaya başlayacak.